Mühsamer Weg aus der Krise für die Roosters

Die Erleichterung war groß. Das Wie spielte deshalb keine Rolle. "Das interessiert mich nicht, Hauptsache wir haben die drei Punkte" , erklärte Jari Pasanen nach dem 4:2-Erfolg der Iserlohn Roosters am Wochenende bei den Krefeld Pinguinen. Es war der erste Saisonsieg seines Teams in der DEL nach zuvor fünf Niederlagen in Folge. So schlecht waren die Roosters noch nie in eine Spielzeit gestartet. Die Westfalen bleiben mit vier Punkten zwar vorerst Tabellenletzter, aber der Sieg in Krefeld sorgt für etwas Ruhe vor dem Heimspiel am Seilersee gegen die Augsburg Panther am Freitag (07.10.16).

Personeller Umbruch

In der vergangenen Saison waren die Roosters noch als Überraschungsteam gefeiert worden. Die Hauptrunde hatten sie als Dritter beendet, scheiterten dann aber in den Viertefinalplayoffs an den Nürnberg Ice Tigers. Es war die dritte Viertelfinal-Teilnahme für Iserlohn in Folge. Der "schlafende Riese" , den der geschäftsführende Gesellschafter der Roosters, Wolfgang Brück, einst postulierte, sei erwacht, behauptete die Frankfurter Allgemeine Zeitung deshalb.

Nun sieht es so aus, als sei der Riese schon wieder eingeschlafen. Was auch damit zu tun hat, dass der solide wirtschaftende Klub nicht die finanziellen Möglichkeiten wie die Branchengrößen in Mannheim, München oder Köln hat. Die Roosters haben darum vor der Saison mal wieder einen erheblichen personellen Umbruch vollziehen müssen. Insgesamt zwölf Spieler haben den Klub im Sommer verlassen, darunter wichtige Leistungsträger wie Mike York, Colten Teubert, Brooks Macek und Bobby Raymond.

Noch nicht über den Berg

Zehn Zugänge musste Cheftrainer Pasanen im Gegenzug integrieren. Es sei teilweise zugegangen wie auf dem Bahnhof, erzählte der Finne. Hinzu kamen zahlreiche Verletzungen. Bis zu elf Spieler hätten nicht richtig trainieren können, weshalb die Vorbereitung auf die Saison alles andere als flüssig verlaufen sei, klagte Pasanen. Der Coach hatte deshalb schon vor Saisonbeginn Geduld von Trainern, Mannschaft und Fans gefordert, um nach vier Pleiten in den ersten vier Spielen festzustellen: "Wir brauchen Zeit, die wir leider nicht haben. Ab jetzt zählen nur Punkte."

Den ersten Dreier hat seine neu formierte Mannschaft nun in Krefeld eingefahren, aber über den Berg ist sie damit noch nicht. Gegen die Pinguine boten die Roosters das aggressive, schnelle Spiel, das sie in den vergangenen Jahren so erfolgreich gemacht hat, nur im ersten Drittel. "Die ersten zehn Minuten waren vielleicht das Beste, was wir in dieser Saison bislang gezeigt haben" , sagte Pasanen nach der Partie in Krefeld. "Man hat aber auch gesehen, dass wir nur Kraft hatten für 30, 35 Minuten. Danach waren die Beine schwer, und zum Schluss war sogar der Kopf schwer. Wir haben alle gesehen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein sollten." Gegen Augsburg soll nun aber der nächste Schritt auf dem Weg dorthin folgen.

most | Stand: 06.10.2016, 10:10