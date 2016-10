Die Hauptstädter unterlagen den phasenweise deutlich überlegenen Kölnern am Freitagabend (07.10.16) verdient mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Die Gäste setzten die Berliner von Beginn an unter Druck und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Das einzige Tor durch Fredrik Eriksson, der Eisbären-Keeper Petri Vehanen mit einem Distanzschuss überwunden hatte, brachte die Dominanz der Kölner im ersten Spielabschnitt nur unvollkommen zum Ausdruck.

Im zweiten Drittel konnten die Berliner das Spiel ausgeglichener gestalten, ihre Gelegenheiten aber nicht zum Ausgleich nutzen. So ging es mit der knappen Kölner Führung in den Schlussabschnitt. Die Angriffsbemühungen der Eisbären scheiterten aber immer wieder an zu ungenauen Zuspielen und der starken Defensive der Gäste, die auch im Angriff wirkungsvoller waren. Kai Hospelt und Johannes Salmonsson sorgten in den Schlussminuten mit ihren Treffern für den letztlich klaren Kölner Sieg.

Reimer neuer DEL -Rekordtoschütze

Titelverteidiger Red Bull München unterlag den Nürnberg Ice Tigers 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) und musste Platz eins den Kölner Haien überlassen. Der neue Rekordtorschütze Patrick Reimer war der Matchwinner für die Nürnberger. Der Nationalspieler traf zweimal (6. und 58.) und schraubte seine Ausbeute auf nunmehr 280 DEL-Treffer.

Titelaspirant Adler Mannheim setzte sich bei den Straubing Tigers mit 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) durch und kletterte auf den dritten Platz.

Krefeld nun Schlusslicht

Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven verbuchte durch das 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) beim Ex-Meister ERC Ingolstadt seinen ersten Auswärtssieg. Die Düsseldorfer EG bezwang ohne ihren verletzten Kapitän Daniel Kreutzer die Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und setzte sich ein wenig vom Tabellenende ab.

Die Iserlohn Roosters gaben mit dem 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) gegen die Augsburger Panther die Rote Laterne des Letzten an die Krefeld Pinguine ab, die 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verloren.

dpa/sid | Stand: 07.10.2016, 22:19