Wenn Dennis Seidenberg auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2001 zurückblickt, denkt er an "eine riesen Stimmung, große Euphorie und sehr viel Spaß."

Das Heim-Turnier begann für ihn und die Nationalmannschaft mit einem 3:1-Sieg gegen die Schweiz in Köln – und endete eben dort im Viertelfinale, das Deutschland gegen den späteren Vizeweltmeister Finnland 1:4 verlor.

WM-Kader damals "riesen Überraschung"

Seidenberg war damals ein 19-jähriger Teenager, für den nach dem Gewinn der Meisterschaft mit den Mannheimer Adlern die Saison schon beendet war. Doch dann rief Bundestrainer Hans Zach unverhofft an und holte ihn in den WM-Kader.

"Das war eine riesen Überraschung für mich. Und dann habe ich eine super WM gespielt", sagt Seidenberg im Gespräch mit Sportschau.de. Der Verteidiger absolvierte alle sieben Partien, beeindruckte mit seiner kraftvollen und körperbetonten Spielweise – und weckte so das Interesse der Scouts aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. "Diese WM", betont Seidenberg, "war für mich mein Sprungbrett in die USA."

Seidenberg einziges Überbleibsel des WM-Kaders 2001

In der Kölner Lanxess Arena könnte Dennis Seidenbergs Nationalmannschafts-Karriere enden.

Wenn am Freitag in Köln und Paris die 81. Eishockey-WM beginnt, wird der Schwarzwälder der einzige deutsche Spieler sein, der vom WM-Kader 2001 noch übrig ist. Vor 16 Jahren hatte Seidenberg noch dickes Haar und einige Pubertätspickel, heute trägt er Glatze, einen Vollbart und hat mindestens zehn Kilogramm mehr Muskelmasse. Aus dem einstigen Greenhorn ist ein gestandener NHL-Verteidiger mit 900 Spielen in der besten Eishockey-Liga der Welt geworden. Von allen Deutschen kann nur Bundestrainer Marco Sturm (1006 Partien) mehr Einsätze in Nordamerika vorweisen.

Seine Erfahrung und Routine will der 35-Jährige von den New York Islanders nun in die Nationalmannschaft einbringen. "Wenn man ein paar Spiele hinter sich hat, dann weiß man so ein bisschen, wo man hinzulaufen hat und was man machen muss", sagt Seidenberg und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sein Spiel basiert vor allem auf Physis, körperlicher Härte und Checks, wenn sie denn sein müssen. Seidenberg ist noch nie ein Verteidiger gewesen, der offensiv glänzte. Dafür war auf ihn im eigenen Drittel immer Verlass. Er wirft sich mutig in Schüsse, hechtet mit dem Schläger voran nach Pässen und räumt jeden ab, der seinem Torhüter zu nahe kommt. Mit dieser Spielweise hat er sich in der NHL einen Namen gemacht und gehörte einige Jahre zu den Besten auf seiner Position.

"Vorbild für alle jungen Spieler"

"Dennis hat eine super Karriere hingelegt. Er zählt zu den ganz starken Verteidigern, ist jemand, der immer hart trainiert, immer weiter an sich arbeitet – einfach ein Vorbild für alle jungen Spieler", betont Christian Ehrhoff gegenüber Sportschau.de. Der Defensivmann, der jetzt für die Kölner Haie spielt, stand Seidenberg 2011 im Stanley Cup-Finale gegenüber. Ehrhoff war damals bei den Vancouver Canucks unter Vertrag, sein Landsmann bei den Boston Bruins.

Von den beiden Deutschen war Seidenberg in den sieben Finalpartien der Bessere, bereitete unter anderem bei Bostons 4:0-Sieg im entscheidenden Match zwei Tore vor.

"Kann sein, dass sich der Kreis in Köln schließt"

Neben Uwe Krupp und Tom Kühnhackl ist der gebürtige Villinger der einzige Deutsche, der den Stanley Cup gewonnen hat – und er wird der Erste sein, der bei einer WM spielt. "Das ist zwar eine schöne Sache, zählt aber recht wenig, wenn man auf dem Eis steht und gegen andere Nationen spielt", so Seidenberg. Dass die Erwartungen an ihn besonders hoch sind, glaubt er nicht. Als Verteidiger sei es immer schwer, ein Team in der Offensive zu führen, hebt Seidenberg hervor. Er wolle eher "Ruhe ins Spiel bringen" und in der Defensive "solide stehen."

Die Frage nach dem WM-Ziel ist für ihn schnell beantwortet. Das müsse immer das Viertelfinale sein. Seidenberg freut sich auf "eine tolle Atmosphäre", darauf, mit seinem Bruder Yannic zusammenzuspielen – und auf Köln.

Dort, wo er sich vor 16 Jahren bei seinem ersten internationalen Turnier für höhere Aufgaben in Nordamerika empfahl, könnte er nun seine letzten Einsätze für Deutschland haben. Denn die NHL wird nach jetzigem Stand ihre Profis nicht im Februar zu den Winterspielen nach Südkorea schicken und Seidenberg somit in Pyeongchang fehlen. "Es kann sein, dass sich der Kreis in Köln schließt. Und wenn es das dann sein sollte, dann ist es auch gut so."

Stand: 02.05.2017, 12:55