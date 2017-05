Wo und wann wird gespielt?

Die 81. Eishockey- WM findet vom 5. bis 21. Mai statt. Mit Köln und Paris gibt es zwei Spielorte in zwei Ländern. Während in Paris neben der Vorrundengruppe B mit Co-Gastgeber Frankreich noch zwei Viertelfinals stattfinden, werden in der Kölner Arena in Gruppe A mit Deutschland die Gruppenspiele, zwei Viertelfinals sowie zusätzlich die Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen.

Wie ist der Modus?

Wie immer bedeutet eine Eishockey-WM ein strammes Programm. 64 Spiele gehen in 17 Tagen über die Bühne. Deshalb gibt es in der Gruppenphase mit 12.15 Uhr, 16.15 Uhr und 20.15 Uhr gleich drei Startzeiten.

Aus den beiden Achtergruppen qualifizieren sich jeweils die ersten Vier für das Viertelfinale. Dort wird dann über Kreuz gespielt, so dass die Teams ab dieser Runde je nachdem reisen müssen. Qualifzieren sich Deutschland und Frankreich für die besten Acht, tragen sie ihr Spiel auf jeden Fall im eigenen Land aus. Ausnahme: Würde das Überkreuzsystem eine Begegnung Deutschland gegen Frankreich bedeuten, wird nicht gekreuzt, sondern die Viertelfinals innerhalb der eigenen Vorrundengruppe gebildet.

Die beiden Gruppenletzten steigen aus der Weltgruppe ab.

Gegen wen spielt das deutsche Team?

Deutschland startet am Freitag (05.05.2017) gegen die USA in die Weltmeisterschaft. Die Amerikaner waren auch bei der letzten Heim-WM der Auftaktgegner. 2010 schlug die DEB-Auswahl den Favoriten im Auftaktspiel in der Schalker Arena mit 2:1 nach Verlängerung. Danach geht es für das Team von Bundestrainer Marco Sturm mit Schweden und Russland gegen die nächsten beiden Favoriten in Gruppe A.

Erst danach sind für das Ziel Viertelfinale wirklich Punkte eingeplant, wenn die Gegner Slowakei, Dänemark, Italien und Lettland heißen.