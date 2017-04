Die deutschen Eishockey-Frauen haben im 500. Länderspiel seit fast 30 Jahren den größten Erfolg ihrer Geschichte gefeiert. Die Auswahl von Trainer Benjamin Hinterstocker zog am Dienstag (04.04.2017, Ortszeit) erstmals in ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft ein. Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) setzte sich in Plymouth überraschend gegen Russland mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Gastgeber USA.