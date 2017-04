Als Gruppen-Erster ins Viertelfinale

Doch dann gab es in der Vorrunden-Gruppe B gleich zum Start einen 3:1-Sieg gegen den Olympiavierten Schweden. Und die Deutschen legten nach: Schon nach dem ebenfalls unerwarteten 2:1-Erfolg gegen Tschechien waren der Klassenerhalt und der Einzug ins Viertelfinale perfekt. Die 2:4-Niederlage im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz konnte die Freude dann nicht mehr trüben. Die Deutschen zogen dennoch als Gruppen-Erster in die nächste Runde ein.

"Team hat gezeigt, was in ihm steckt"

Für Torhüterin Ivonne Schröder ist es eine Trotzreaktion. "Nach der verpassten Olympia-Qualifikation waren wir alle ziemlich down, aber hier hat das Team gezeigt, was in ihm steckt" , sagte die Torfrau. Deutschland hatte erst im Februar die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang verpasst.

Für die WM hatte Hinterstocker sieben Spielerinnen von Meister ESC Planegg nominiert. Im 23-köpfigen Kader stehen zudem vier Spielerinnen, die in den USA aktiv sind, sowie drei Schweden-Legionäre.

Unbekümmerter Außenseiter

Teamkapitänin Julia Zorn sieht sich und ihr Team gegen Russland dennoch in der Außenseiterrolle. "Wir sind hier als Aufsteiger auf jeden Fall der Underdog", sagte sie. Die Russinnen wurden in ihrer Gruppe nur Letzte. Nur ein Sieg gegen Finnland und ein Torverhältnis von 2:16 standen am Ende zu Buche. Unter anderem setzte es eine 0:8-Pleite gegen Kanada. Die Gruppe A gilt allerdings als wesentlich stärker als die deutsche Gruppe. Julia Zorn ist dennoch guter Dinge und will unbekümmert in das Duell mit den Russinnen gehen. "Wir wollen hier einfach unser bestes Hockey in jedem Spiel zeigen" , sagt sie.

Der deutsche Kader

Tor: Franziska Albl (Miesbach), Jennifer Harss (Sonthofen), Ivonne Schröder (Niesky)



Abwehr: Anne Bartsch (Jönköping/Schweden), Tabea Botthof, Ronja Jenike, Yvonne Rothemund (alle Planegg), Lena Düsterhöft, Anna Fiegert (beide Minnesota State University/USA), Tanja Eisenschmid (Minnesota Whitecaps/USA), Daria Gleißner, Carina Strobel (beide Memmingen), Rebecca Graeve (Bergkamen)



Angriff: Laura Kluge, Andrea Lanzl (beide Linköping/Schweden), Marie Delarbre (Merrimack College/USA), Bernadette Karpf, Sophie Kratzer, Kerstin Spielberger, Julia Zorn (alle Planegg), Manuela Anwander, Nicola Eisenschmid (beide Memmingen), Nina Kamenik (Berlin)

red/vdv/sid/dpa | Stand: 04.04.2017, 12:18