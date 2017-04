Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag in Schlobin Gastgeber Weißrussland 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Das einzige deutsche Tor erzielte Moritz Müller von den Kölner Haien in der 17. Minute.

Pause für Patrick Reimer

Anders als bei den Niederlagen in Lillehammer gegen Norwegen (1:5 und 2:5) in der vergangenen Woche standen Sturm der Berliner Marcel Noebels und Schweden-Legionär Felix Schütz zur Verfügung. Patrick Reimer (Nürnberg) pausierte nach dem Aus im Play-off-Halbfinale der DEL , auch im zweiten Test gegen Weißrussland am Samstag in Bobruisk soll der "Spieler des Jahres" noch geschont werden.

Hoffen auf Seidenberg und Greiss

Erst in den Länderspielen gegen Tschechien (22./23. April) in Nürnberg und Mannheim dürfte Reimer auflaufen. Dann soll möglichst auch Stürmer Tobias Rieder vom NHL-Klub Arizona Coyotes mit auf dem Eis stehen. "Er wird nächste Woche das Training aufnehmen" , sagte Sturm, der auch auf Verteidiger Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss (beide New York Islanders) hofft.

sid/dpa | Stand: 14.04.2017, 20:36