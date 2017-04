Overtime-Testniederlage für DEB-Auswahl

Ohne ihre NHL -Stars bedeutet die Niederlage zwölf Tage vor der Heim-WM einen neuerlichen kleinen Rückschlag. Gegen Ex-Weltmeister Tschechien unterlag das Team von Trainer Marco Sturm in Mannheim 3:4 (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte die vierte Niederlage im sechsten Vorbereitungsspiel.

Doppelte Führung verspielt

Dabei verspielte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Schussdrittel zweimal eine Führung. Die Tore des Mannheimers Matthias Plachta (43. und 48.) und des Kölners Christian Ehrhoff (51.) reichten einen Tag nach dem 7:4 in Nürnberg nicht zum zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden. Besonders im Powerplay hatte das Sturm-Team ohne seine Übersee-Profis große Probleme, erst das sechste Überzahlspiel brachte den Ausgleich.

Für den zwölfmaligen Weltmeister, der ebenfalls noch ohne NHL-Spieler antrat, trafen Jakub Lev (21.), Tomas Zohorna (50. und 53.) und Robin Hanzl mit dem entscheidenden Penalty. Sturms Mannschaft startet am 5. Mai gegen die USA in die WM.

Einige Topspieler kommen jetzt

In den letzten beiden Testspielen am kommenden Sonntag (20.15 Uhr) in Bietigheim und am 1. Mai in Ravensburg gegen Lettland wird auch NHL-Power auf dem Eis stehen. Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes, der schon beim 7:4 am Samstag in Nürnberg gegen Tschechien mitwirkte, erhält dann Unterstützung von Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg, die mit den New York Islanders die Play-offs verpasst hatten. Zudem stoßen die Nationalspieler der DEL -Finalisten Red Bull München und Grizzlys Wolfsburg zum Team.

Vor 8.472 Zuschauern in Mannheim hatten im sehr zerfahrenen ersten Drittel Matthias Plachta (5.) und Philip Gogulla (16.) die besten Chancen zur Führung. Vor allem im Überzahlspiel hakte es noch. Nach dem Führungstor kamen die Tschechen besser ins Spiel. Der Mannheimer Torhüter Dennis Endras verhinderte bei einem Alleingang von Lev einen höheren Rückstand (29.). Das starke Schlussdrittel reichte dann wegen kleiner Unaufmerksamkeiten nicht zum Sieg und in der Overtime waren die Tschechen letztlich stärker.

sid/red | Stand: 23.04.2017, 19:25