"Erfrischend, Wahnsinn!" : Franz Reindl war voll des Lobes über den Shootingstar der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Mit zwei Toren und einer Vorlage hatte der US -Collegespieler Frederik Tiffels bei der Generalprobe für die Heim-WM nicht nur den Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes begeistert, sondern allen die Show gestohlen.

Der 21-jährige Kölner war der überragende Mann beim 3:2-Sieg gegen Lettland. Jetzt darf er sich große Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader machen. "2010 war es schon toll, als Kölner nur zuzuschauen" , sagte Tiffels, bei der grandiosen Weltmeisterschaft vor sieben Jahren noch im Schülerteam der Haie: "Jetzt selbst zu spielen, wäre noch besser." Die Chancen stehen gut: Der Stürmer, der nicht nur wegen seiner ersten Länderspieltore überzeugte, war die Entdeckung der WM-Vorbereitung. "Er hat alles umgesetzt, was wir verlangt haben" , lobte Bundestrainer Marco Sturm: "Er brennt."

In den vorläufigen Kader hat Tiffels es schon geschafft. Sturm strich Verteidiger Pascal Zerressen von den Kölner Haien und Stürmer Brent Raedeke von Adler Mannheim aus dem Aufgebot. Bis zwei Stunden vor dem WM-Auftaktspiel muss der Bundestrainer seinen finalen Kader bekannt geben.

"Herr Ullmann hatte abgesagt"

Dabei hatte der Chefcoach Tiffels eigentlich gar nicht auf dem Zettel. Nach dem Playoff-Aus mit der Western Michigan University in der US-College-Liga rutschte der Wirtschaftsstudent erst dank der Schulterverletzung des Mannheimer Routiniers Christoph Ullmann in den Kader. Oder wie Tiffels es ausdrückte: "Herr Ullmann hatte abgesagt."

"Von Spiel zu Spiel besser"

Der Angreifer, der 2015 von den Pittsburgh Penguins gedraftet worden war, packte seine Sachen und machte sich auf eine lange Reise: "Ich bin von Kalamazoo nach Detroit gefahren, dann nach Paris geflogen, nach Düsseldorf, Köln" , berichtete der Youngster. Und dann nach Norwegen. Dort hatte vor gut einem Monat die WM-Vorbereitung begonnen, und Tiffels wurde "von Spiel zu Spiel besser" , wie Reindl urteilte.

"Einer der schnellsten"

Dass er nun gegen Lettland doppelt traf und damit für den Sieg sorgte, krönte diese Entwicklung. "Er ist einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Spieler der Mannschaft" , meinte Kapitän Christian Ehrhoff und gab zu: "Ich kannte ihn nur vom Namen her."

Kein Wunder, denn Tiffels wanderte schon als 17-Jähriger aus, ging aber nicht wie viele andere Eishockeytalente in die kanadische, sondern in die US-Juniorenliga. "Ich habe meinen Highschool-Abschluss gemacht und bekam die Chance, aufs College zu gehen" , erzählte er. Beim Uniteam in Kalamazoo zwischen Chicago und Detroit, bildet ihn ein Meister seines Fachs aus: Andy Murray, der Kanada dreimal zu WM-Gold führte und 1998/99 als Manager in Köln arbeitete.

Der Traum von der NHL

Sein großer Traum ist der Sprung in die NHL zum Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh, dessen Scouts ihn regelmäßig beobachten. Doch zuvor will Tiffels die WM vor der eigenen Haustür genießen - und dabei von denen lernen, die es schon in die beste Eishockey-Liga der Welt geschafft haben. "Es ist schon cool, sie jetzt im realen Leben zu sehen" , sagte Tiffels über die NHL-Profis Thomas Greiss, Dennis Seidenberg und Tobias Rieder. Einer aus dem Trio kann ihm genau erzählen, wie man überraschend zu einer Heim-WM kommt und dann eine große Karriere startet. 2001 nutzte Seidenberg als 19-Jähriger die unverhoffte Chance als Sprungbrett nach Nordamerika. Mittlerweile hat er den Stanley Cup gewonnen und 900 NHL-Spiele auf dem Buckel.



Thema in: Deutschlandfunk Sport aktuell, 02.05.2017, 22.50 Uhr

sid/red | Stand: 02.05.2017, 12:20