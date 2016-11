182 Tage vor dem ersten Bully in Köln startete das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Freitag (04.11.2016) ohne die meisten Stammspieler mit einem 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) gegen die Slowakei in den Deutschland Cup. Die zweite Garde des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB ) konnte ihre deutliche Überlegenheit in den ersten 30 Minuten und zahlreiche gute Torchancen nicht nutzen. "Wir hatten richtig gute Chancen, haben es aber viel zu kompliziert versucht. Immer noch ein Pass mehr" , klagte Stürmer Thomas Oppenheimer vom ERC Ingolstadt: "Wir müssen einfach häufiger die Scheibe aufs Tor bringen."

Michal Cajkovsky (34.), Vladimir Dravecky (52.) und Tomas Hrnka (60.) erzielten vor 4.035 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg die Tore für die Slowaken, für Deutschland verkürzte Nico Krämmer (59.) von den Kölner Haien. Für die DEB-Auswahl sank die Chance auf den Titel-Hattrick beim Heimturnier nach den Siegen 2014 und 2015 damit deutlich. Nur mit Erfolgen am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Schweiz und am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Kanada könnte das Sturm-Team noch Platz eins erreichen.

Zwei Spieler mit erster Chance

Dem Bundestrainer geht es in Augsburg allerdings auch mehr um die Sichtung für die WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai 2017). "Es ist die einzige Möglichkeit, Spieler zu testen" , sagte Sturm, der drei Debütanten eingeladen hatte. Zwei kamen schon am Freitag zum Zug: die Münchner Konrad Abeltshauser und Maximilian Kastner. Der Dritte, der Augsburger Lokalmatador Thomas Holzmann, bekommt am Samstag seine Chance.



Ein Neuling stand auch an der Bande: Jochen Hecht, der nach 892 NHL -Spielen und noch drei Jahren in Mannheim im Sommer seine Karriere beendete, assistiert Sturm in Augsburg als Co-Trainer. "Er bekommt die Chance, ins Trainergeschäft reinzuschnuppern" , erklärte Sturm. Pluspunkte im Kampf um die Plätze im WM -Kader sammelten die Stürmer Philip Gogulla und Jerome Flaake, die in der Offensive am auffälligsten agierten. Allerdings ließen auch die WM -erprobten Angreifer hochkarätige Torchancen ungenutzt.

Torhüter Brückmann mit einer Unsicherheit

Gogulla, der in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern zählte, scheiterte mit einem Alleingang (29.). Debütant Abeltshauser überzeugte als schussstarker Verteidiger, dem Sturm viel Eiszeit auch in Überzahl gab. Torhüter Felix Brückmann glänzte zunächst als sicherer Rückhalt, sah beim 0:1 aber schlecht aus: Bei Cajkovskys Schuss sprang der Puck von seiner Schulter im hohen Bogen hinter die Linie.

Von dem Team, das Anfang September in Riga das Ticket für die Olympischen Spiele 2018 gelöst hatte, standen lediglich die Stürmer Felix Schütz und Gerrit Fauser auf dem Eis. Erst im April stehen die nächsten Länderspiele auf dem Programm, dann soll sich die bestmögliche Mannschaft auf die WM einspielen, für Experimente gibt es keine Zeit mehr.