Christian Ehrhoff - "Iceman" ist deutscher WM-Kapitän

Ihm sei die Entscheidung leicht gefallen, teilte Bundestrainer Marco Sturm mit, als er gefragt wurde, warum er Christian Ehrhoff zum Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) bestimmt habe. " Christian ist schon länger im Geschäft, ich habe selbst mit ihm zusammengespielt. Er hat es sich verdient, die Mannschaft zu führen ", sagte der deutsche Nationaltrainer anlässlich einer Pressekonferenz in Köln zwei Tage vor Beginn des WM -Turniers.

13 Jahre NHL-Erfahrung

In Ehrhoff machte Marco Sturm einen seiner ganz erfahrenen Akteure zum Mannschaftsführer. Der gebürtige Moerser kann auf 13 Jahre Spielzeit in der nordamerikanischen Profiliga NHL zurückblicken. Unter anderem spielte er dort für die San José Sharks und die Buffalo Sabres. Seine erste Profi-Erfahrung sammelte der heute 34-Jährige bei den Krefeld Pinguinen. Von dort wechselte er 2003 in die USA . im vergangenen Herbst kehrte Ehrhoff nach Deutschland zurück und schloss sich den Kölner Haien an.

Das anstehende Turnier ist bereits seine siebte Weltmeisterschaft. 2010 holte der Abwehrspezialist mit dem DEB -Team den vierten Platz. Nun will Ehrhoff seine große Erfahrung ins Team einbringen. "Ich will als Führungsspieler auf dem Eis vorangehen und ein Vorbild für die jüngeren Spieler sein", sagte er bei seiner Nominierung als Kapitän.

Seidenberg und Müller Stellvertreter

Nach dem Viertelfinal-Aus mit den Kölner Haien absolvierte Ehrhoff die komplette vierwöchige WM-Vorbereitung und trug dabei bereits das "C" des Kapitäns auf dem Trikot. Seine Assistenten sind NHL-Profi Dennis Seidenberg (New York Islanders) und Moritz Müller (Kölner Haie).

Stand: 03.05.2017, 14:02