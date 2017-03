Die Entscheidung gegen Kreutzer war erwartet worden. Zwar hat der Verein offiziell eine Trennung vom DEG-Urgestein noch nicht bestätigt, nach WDR-Informationen gilt diese aber als beschlossen. Teile der Gesellschafter des Vereins waren zum einen mit dem Ergebnis des Traditionsclubs unzufrieden. Überraschend verpasste die DEG in der vor kurzem beendeten Hauptrunde die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Weiterentwicklung der Mannschaft stockte

Auch waren die Verantwortlichen in Düsseldorf mit der Entwicklung der Mannschaft nicht mehr zufrieden. So hätten sich unter anderem die jüngeren Spieler im Kader nicht weiterentwickelt. Auch die Kaderzusammenstellung, für die Kreutzer ebenfalls zuständig war, wurde dem 49-Jährigen angelastet. Damit trennt sich die DEG von einer Identifikationsfigur des Vereins. Kreutzer gewann als Spieler mit der DEG fünf Meisterschaften. Als Trainer führte er den Verein nach zwei Jahren am Tabellenende zwischen 2014 und 2016 zurück in die Play-offs, qualifizierte sich sogar einmal überraschend für die Champions-Hockey-League.

Unklar ist derzeit, ob Kreutzer in anderer Funktion im Verein bleibt. Er ist im Gespräch als Trainer einer neuen U23-Mannschaft, welche die DEG gemeinsam mit den Kölner Haien und den Krefeld Pinguinen aufbauen will. Ob diese Mannschaft an den Start gehen kann, ist derzeit allerdings unklar. Auch, ob Kreutzer nach dem Aus bei der Profimannschaft überhaupt weiter für die DEG arbeiten will, ist offen.

Nachfolger stehen schon bereit

Nach Informationen des WDR, der WZ und österreichischer Medien ist ein anderer Ex-Spieler des Vereins heißester Kandidat für den Trainerposten. So soll Mike Pellegrims die Mannschaft in der kommenden Spielzeit übernehmen. Zwischen 2001 und 2006 spielte er für die Düsseldorfer. Der Belgier mit deutschem Pass steht mit seinem aktuellen Verein, dem Klagenfurter AC, im Halbfinale der österreichischen Liga.

Als neuer Sportdirektor ist derzeit Larry Mitchell im Gespräch. Der 49-Jährige deutsch-Kanadier hatte in der vergangenen Spielzeit die Straubing Tigers in der DEL trainiert, dort aber nicht seinen Vertrag verlängert. Er ist allerdings auch als Sportdirektor beim ERC Ingolstadt im Gespräch, auch wenn diverse Medien seinen Wechsel nach Düsseldorf bereits als so gut wie beschlossen vermeldet hatten.

