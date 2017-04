Durch den 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)-Sieg führen die Münchner in der Serie "Best of Seven" nun mit 3:1 und haben am Montag (17.04.2017, 15:15 Uhr) in eigener Halle die Gelegenheit, den vierten Sieg und damit den zweiten Meistertitel in der DEL in Folge zu feiern. Für die Wolfsburger wurde Spiel vier der Serie zu einem Debakel.

Spektakulärer Start mit vier Toren

Die Mannschaften lieferten sich ein spektakuläres erstes Drittel. Jeremy Dehner hatte aus der Distanz zum 1:0 für die Grizzlys ins rechte Eck getroffen (7:25), dann kam München in Unterzahl zum Ausgleich: Im Angriff verloren die Wolfsburger den Puck an Jason Jaffray, der mit dem Torschützen Michael Wolf die 2:0-Situation perfekt ausspielte (9:42).

Ein Nackenschlag, von dem sich Wolfsburg jedoch innerhalb weniger Sekunden erholte: Robert Bina spielte Brent Aubin an - 2:1 für die Grizzlys (10:33). Noch vor der ersten Pause gelang München aber der zweite Ausgleich: Maximilian Kastner war in einem ersten Versuch noch an Wolfsburgs Torwart Felix Brückmann gescheitert, nahm dann jedoch den Abpraller auf und spielte den Torwart gekonnt aus (15:34).

Im zweiten Drittel zieht München alle Register

Im zweiten Drittel zeigte Red Bull München dann seine ganze Stärken: Konrad Abeltshauser (21:24) und Michael Wolf (27:22) trafen jeweils aus der Distanz mit platzierten Schüssen zum 4:2 für den EHC. Wenig später lief ein Überzahlspiel der Münchner gerade Mal fünf Sekunden, als Frank Mauer eine Kombination von Yannic Seidenberg und Jonathan Matsumoto zum 5:2 abschloss (27:53).