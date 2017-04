EHC München - Grizzlys Wolfsburg 1:2

Wolfsburg hält Finalserie offen

Die Grizzlys Wolfsburg sind zurück im DEL-Finale. Die Niedersachsen gewannen die dritte Playoff-Partie beim EHC München am Donnerstag (13.04.2017) mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) und kamen in der "Best of seven"-Serie auf 1:2 heran.