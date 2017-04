Mit einem klaren Final-Triumph über die Grizzlys Wolfsburg holten die Bayern von Rekordtrainer Don Jackson die zweite Meisterschaft in Serie an die Isar. Am Ostermontag machten die Münchener durch ein 4:0 den notwendigen vierten Sieg in der Best-of-Seven-Finalserie klar. Schon vor der Schlusssirene klatschten sich die EHC -Cracks auf der Bank ab, auch die Fans hatte ihre Jubelgesänge da schon längst angestimmt. "Das ist unglaublich geil, ich finde kaum Worte" , sagte Münchens Konrad Abeltshauser bei Sport1, "ich bin so stolz auf die Mannschaft, wir haben so stark gekämpft. Vor den eigenen Zuschauern dann die Entscheidung zu schaffen, ist natürlich besonders schön."

Siebter Titel als Trainer für Don Jackson

Vor 6142 Zuschauern in der ausverkauften Olympia-Eishalle sorgen Jonathan Matsumoto (19. Minute), Jerome Flaake (25.) per Penalty, Derek Joslin (47.) und Brooks Macek (50.) für den deutlichen Sieg des Teams von Coach Jackson. Der Amerikaner bescherte dem Liga-Krösus damit den zweiten Silberpokal nacheinander - er selbst steht als DEL -Rekordhalter nun sogar schon bei sieben Titeln als Trainer.