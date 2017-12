DEL - 33. Spieltag

Die Nürnberger siegten am Dienstagabend (19.12.2017) in Berlin mit 3:2 nach Verlängerung und kletterten mit 69 Zählern schoben sich an den Eisbären (68) vorbei auf Rang zwei.

Nach den Nürnberger Toren von John Mitchell (28. Minute) und Petr Pohl (32.) in der regulären Spielzeit erzielte Philippe Dupuis in der dritten Minute der Overtime das 3:2. Die Berliner Nicholas Petersen (44.) und Mark Olver (53.) sorgten vor 9631 Zuschauern zumindest für einen Punkt.

Meister München bleibt oben

Meister EHC Red Bull München bleibt nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine mit 69 Punkten an der Tabellenspitze. Dominik Kahun sorgte mit seinem Versuch für die Entscheidung. In der regulären Spielzeit trafen Jason Jaffray (9.) und Brooks Macek (50.) für die Münchner. Nicolas St-Pierre (6.) und Timothy Miller (44.) waren für Krefeld erfolgreich.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg unterlag den Schwenninger Wild Wings 2:3 nach Verlängerung. William Acton markierte in der vierten Minute der Extraspielzeit den Siegtreffer für die Gäste.

Herbe Heimpleite für Adler Mannheim

Die Adler Mannheim kassierten gegen die Augsburger Panther eine herbe 1:5-Heimniederlage. Nach den Treffern von Arvids Rekis (10.), Gabriel Guentzel (12.), Evan Trupp (17.), Trevor Parkes (27.) und Matthew White (30.) lag das Team von Coach Bill Stewart bereits mit 0:5 zurück, ehe Chad Kolarik (32.) das einzige Mannheimer Tor gelang.