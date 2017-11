Dominik Kahun war ganz offensichtlich der Meinung, dass es nichts, aber auch rein gar nichts schönzureden gab. Was er und seine Kollegen da bei den Ice Tigers aus Nürnberg angestellt hätten, sei eine "Voll-Katastrophe" gewesen, außerdem "peinlich" und "lächerlich", sagte der Nationalspieler des deutschen Eishockey-Meisters EHC Red Bull München .

Die Ice Tigers gewannen 5:1, es war ihr sechster Sieg nacheinander gegen den Rivalen aus dem Süden Bayerns. "Das war", sagte Nürnbergs nicht zu Übertreibungen neigender Trainer Rob Wilson, "unser bestes Spiel seit langem."

Zweimal im Halbfinale gescheitert

Eine Aussage, die angesichts der Fakten nach falscher Bescheidenheit klingt: Die Ice Tigers sind seit Saisonbeginn in der Tabelle stets weit vorne zu finden, nach ihren nunmehr fünf Siegen seit der Länderspielpause führen sie die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf München an. Allein: Von derartigen Momentaufnahmen haben sie genug. Dass Nürnberg in der Vorrunde prächtig aufspielt, ist nichts Neues. Dass ihre Sehnsucht nach dem ersten Titel der Klubgeschichte ebenso regelmäßig nicht erfüllt wird, aber auch nicht. In den beiden vergangenen Spielzeiten sind sie jeweils im Halbfinale gescheitert, beide Male an den Grizzlys aus Wolfsburg.

Keine Tormaschine, aber ausgeglichener

Und so sagte Wilson, es fühle sich "immer gut an, wenn man den Meister besiegt" - aber es wäre ihm lieber, dies im letzten Spiel der Saison zu tun. Dank der Unterstützung des Schmuckhändlers Thomas Sabo sind die Ice Tigers allem Anschein nach auch in diesem Jahr wieder ein bisschen besser besetzt. Die Paradereihe mit DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer, dem scheinbar ewig jungen, 41 Jahre alten Steven Reinprecht und Nationalspieler Yasin Ehliz ist längst nicht so dominant wie in den vergangenen Jahren - die Mannschaft wirkt dafür nun wesentlich ausgeglichener. Die Nürnberger sind keine Tormaschine mehr wie in den Jahren zuvor. Unter den zehn besten Scorern der Liga ist keiner der ihren zu finden. Aber: In bislang 25 Spielen haben sie erst 49 Gegentore hinnehmen müssen.

Treutle und Jenike mit Bestwerten

Gebürtiger Nürnberger: Niklas Treutle

Ein Grund: die beiden Torhüter. Niklas Treutle, gebürtiger Nürnberger, heimgekehrt aus Krefeld, hielt bisher 96,5 Prozent der abgegebenen Schüsse, Andreas Jenike 93,5 Prozent. Ein guter Torwart ist im Eishockey die halbe Miete. Nürnberg hat zwei. "Ohne eine gute Defensive", sagte Trainer Wilson, "kannst du nicht gewinnen - vor allem keine Meisterschaften." Deshalb, ergänzte er, sei an der Defensive bereits vom ersten Tag der Vorbereitung an "hart gearbeitet" worden. Denn es geht den Ice Tigers um nichts anderes mehr als eben die Meisterschaft.

red/sid | Stand: 27.11.2017, 14:24