Deutsche Eishockey-Liga

DEL - Berlin bleibt an Nürnberg und München dran

Rekordmeister Eisbären Berlin bleibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dem Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers und Meister EHC München auf den Fersen. Der Hauptstadtklub besiegte am 40. Spieltag vor eigener Kulisse die Iserlohn Roosters am Sonntag (07.01.17) mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).