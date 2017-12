Der Titelverteidiger gewann am Freitag (22.12.2017) bei den Kölner Haien mit 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Nürnberg Ice Tigers und zwei auf die Eisbären Berlin, die beide Siege in der Verlängerung feierten.

Klare Sache für Ingolstadt

Nürnberg setzte sich bei der Düsseldorfer EG mit 4:3 (1:1, 0:1, 1:1, 1:0) in der Overtime durch, der DEL-Rekordmeister Berlin kam bei den Krefeld Pinguinen zu einem 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). Derweil siegte Vorjahresfinalist Grizzlys Wolfsburg im Verfolgerduell bei den Iserlohn Roosters 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Der ERC Ingolstadt, der nach den Weihnachtsfeiertagen von dem Kanadier Doug Shedden trainiert wird, gewann bei den Fischtown Pinguins 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

In Köln bestimmte München von Beginn an das Tempo. Nach Treffern von Derek Joslin (2. Minute), Mads Christensen (10.) und Brooks Macek (17.) lag der Favorit schnell deutlich in Führung. Der ehemalige Kölner Patrick Hager (40., 54) und Ryan Button (48.) erhöhten auf 6:0.

Berlin setzte sich dank des Treffers von Sean Backman durch, in Düsseldorf avancierte Nürnbergs Leo Pföderl mit seinem Tor in der Overtime zum Matchwinner.