Nach zuletzt fünf Pleiten in Folge feierten die Adler in ihrem letzten Spiel des Jahres den erlösenden 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)-Sieg gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven. Matthias Plachta (1. Minute), Devin Setoguchi (6.), Phil Hungerecker (7.), Chad Kolarik (11.) brachten Mannheim am Samstag (30.12.2017) vor 13.023 Zuschauern bereits im ersten Drittel komfortabel in Führung, später traf noch Daniel Sparre (25.) für die Adler. Cody Lampl (14.) erzielte den einzigen Treffer für die Pinguins.

Ihre Negativserie haben die Adler Mannheim damit vorerst beendent. Es war erst der zweite Sieg im neunten Spiel unter Coach Bill Stewart. Aufgrund des unbefriedigenden Saisonverlaufs hatten sich die Adler Anfang Dezember in einem radikalen Schnitt von Trainer Sean Simpson und Manager Teal Fowler getrennt.

Überraschende Niederlage für Schwenningen

Die Schwenninger Wild Wings konnten hingegen ihren Höhenflug nicht fortsetzen. Die Hausherren unterlagen dem Tabellenschlusslicht Straubing Tigers mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Jeremy Williams (9.), René Röthke (19.) brachten die Tigers in Führung, der Anschlusstreffer von Schwenningens Will Acton (29.) kam zu spät.

Trotz der Niederlage bleibt Schwenningen zunächst Fünfter, Straubing steht mit nur zehn Siegen aus 37 Spielen auf dem letzten Platz.