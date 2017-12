Der achtmalige deutsche Meister erkämpfte sich am Dienstag beim Tabellenletzten Straubing Tigers einen 4:1-Erfolg (0:0, 1:0, 3:1). Sebastian Uvira (23. Minute), der überzeugende Nationalspieler Felix Schütz mit einem Doppelpack (46./49.) und Benjamin Hanowski (59.) erzielten die Treffer für die ambitionierten Kölner. Der Anschlusstreffer von Maurice Edwards knapp fünf Minuten vor dem Ende kam zu spät, der kanadische Verteidiger konnte vor 4067 Zuschauern für die Gastgeber nur verkürzen.

Blitzstart der Eisbären

Nach zwei Pleiten auf eigenem Eis in Serie konnten die Eisbären am zweiten Weihnachtstag einen überzeugenden Heimsieg feiern. Gegen den Tabellenachten Fischtown Pinguins Bremerhaven gewannen die Berliner am Dienstag mit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe.

"Es war wichtig, dass wir nach der kurzen Weihnachtspause so gut ins Spiel starten konnten" , sagte Torschütze Marcel Noebels zum Blitzstart der Eisbären. Denn die Berliner legten vor den 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena furiose Auftaktminuten aufs Eis. Noebels (4. Minute), André Rankel (5.) und Jamie MacQueen (8.) beendeten mit ihren Toren den recht kurzen Arbeitstag von Bremerhavens Torwart Jaroslav Hübl. Für den entnervten Schlussmann kam Ex-Eisbär Tomas Pöpperle ins Tor.

Nürnberg verschäft Mannheim-Krise

Derweil haben die Nürnberg Ice Tigers die Ergebniskrise der Adler Mannheim verschärft. Das DEL-Topteam gewann 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) und unterstrich seine bislang überzeugende Saison. Die Adler gingen durch den früheren NHL-Profi Marcel Goc zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. Doch mit zwei Treffern binnen 13 Sekunden drehten die Franken die Partie. Die Mannheimer müssen mit nur einem Sieg aus sieben Spielen unter Trainer Bill Stewart um ihre Playoff-Teilnahme bangen.

Titelverteidiger Red Bull München verteidigte mit Mühe und Not seine Tabellenführung. Gegen den ERC Ingolstadt kam der Meister beim 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) erst im Penaltyschießen zu seinem neunten Sieg in Serie und liegt dadurch nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor Verfolger Nürnberg an der Spitze.