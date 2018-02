Die Hauptstädter unterlagen den Augsburger Panthern zuhause mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) und bleiben mit 89 Punkten auf dem dritten Platz. Im direkten Duell um die weiteren Play-off-Plätze setzte sich der ERC Ingolstadt gegen die Iserlohn Roosters 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) durch.

"Augsburg hat ein gutes Spiel gemacht und am Ende verdient gewonnen. Wir haben heute einfach nicht unsere Leistung abgerufen und waren überhaupt nicht da" , sagte Eisbären-Stürmer Marcel Noebels bei Telekom Sport. Augsburg, für das Jaroslav Hafenrichter (54.) den Siegtreffer erzielte, darf sich durch den Auswärtssieg weiter Hoffnungen auf die Pre-Play-offs machen. Die bayrischen Schwaben zogen an der Düsseldorfer EG vorbei und sind nun Elfter mit 63 Zählern. Der Rückstand auf den zehnten und letzten Pre-Play-off-Platz, den die Adler Mannheim belegen, beträgt bei noch vier verbleibenden Partien in der Hauptrunde vier Zähler.

Laliberte gelingt Entscheidungstreffer

John Laliberte (54.) erzielte für Ingolstadt den entscheidenden Treffer. Die Schanzer zogen an Schwenningen vorbei auf den achten Platz mit 70 Punkten. Iserlohn (71) bleibt Siebter und ist punktgleich mit dem Sechsten Wolfsburg.