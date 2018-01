Die Haie können nun für die Play-offs planen. Durch das 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) am Dienstag (30.01.18) gegen die Straubing Tigers ist den Rheinländern die K.o. -Runde mit 73 Punkten kaum noch zu nehmen. Justin Shugg (5.), Benjamin Hanowski (15.), Felix Schütz (28.) und Kai Hospelt (60.) waren für die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl erfolgreich.

Der EHC München hat den ersten Platz in der Hauptrunde so gut wie sicher. Durch das 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) bei den Adlern Mannheim kann der Titelverteidiger mit 103 Punkten kaum noch von der Spitze verdrängt werden. Dominik Kahun (1./56. Minute) und Brooks Macek (46.) schossen die Münchner zum dritten Sieg in Serie. Mannheim muss als Zehnter weiter um die Play-offs bangen.

Überraschend deutliche Niederlage für Nürnberg

Der Tabellenzweite Nürnberg Ice Tigers hat nach der überraschend deutlichen 3:6 (1:4, 1:2, 0:1)-Niederlage bei den Fischtown Pinguins bereits zwölf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Die Pinguins (72 Punkte) dagegen haben die zweite Play-off-Teilnahme nach dem Aufstieg fest im Visier. Ross Mauermann (2./9./36.), Mike Hoeffel (13.) und Cody Lampl (16.) und Jan Urbas (21.) trafen für den Tabellenfünften.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verlor nach Verlängerung 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) bei den Krefeld Pinguinen. Dragan Umicevic sorgte in der dritten Minute der Extraspielzeit für die Entscheidung.