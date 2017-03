Der Gast aus München hatte zunächst die zwingenderen Aktionen. In Führung gingen aber die Gastgeber: Jonas Müller schlenzte den Puck nach einem Solo aus spitzem Winkel ins EHC -Tor (17.). Im zweiten Spielabschnitt setzten sich die Berliner vermehrt im Angriffsdrittel fest und waren dem 2:0 näher als die Gäste ihrem ersten Tor. Um so unerwarteter fielen der 1:1-Ausgleich der Münchner durch Center Jonathan Matsumoto (36.), und kurz darauf gar das 1:2 (39.). Mads Christensen nutzte eine Unachtsamkeit der Eisbären und passte auf den ungedeckten Derek Joslin, der wenig Mühe hatte zu vollstrecken. Im Schlussdrittel ließen die Münchner nicht mehr viel zu und entschieden das Spiel durch Steven Pinizzotto in der Schlussminute.

Grizzlys vor Revanche gegen den Meister

Die Grizzlys Wolfsburg stehen kurz vor der dritten Final-Teilnahme nach 2011 und 2016. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann das vierte Halbfinalspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). Für die Grizzlys trafen Brent Aubin (15.), Tyler Haskins (25.), Alexander Karachun (37.) und Robbie Bina (50.). Die Nürnberger Treffer erzielten Philippe Dupuis und Brandon Segal (beide 38.) und Robert Schremp (53.). In der "Best-of-seven"-Serie steht es nun ebenfalls 3:1 für Wolfsburg, das am Sonntag in Nürnberg alles klar machen kann. Bereits in der vergangenen Saison hatte Wolfsburg im Halbfinale gegen Nürnberg gewonnen. Im Endspiel gingen die Grizzlys allerdings mit 0:4 gegen den EHC Red Bull München unter. Sehr wahrscheinlich bekommen die Niedersachsen in diesem Jahr die Möglichkeit zur Revanche.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 31.3., 22.50 Uhr