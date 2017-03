Der Favorit heißt München, der Herausforderer Nürnberg, und mit Wolfsburg und Berlin sind zwei Außenseiter ins Halbfinale eingezogen: Nach teils nervenaufreibenden Viertelfinale-Serien geht es in der Deutschen Eishockey-Liga um den Finaleinzug.

Gespielt wird nach dem Modus "best of seven". Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Steht es nach 60 Minuten unentschieden, wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten verlängert, bis ein Tor fällt. Spätestens am 7. April stehen die beiden Finalisten fest. sportschau.de beleuchtet die aktuelle Form der Halbfinalisten.

Eisbären Berlin kommen in Fahrt

Nach einer sehr durchwachsenen Hauptrunde mussten die Eisbären Berlin als Achter zunächst in die Pre-Playoffs, wo sie sich souverän aber glanzlos gegen die Straubing Tigers durchsetzten. Im Viertelfinale sorgte das Team von Trainer Uwe Krupp dann aber für einen Paukenschlag. Nach teils spektakulären Spielen, drei gingen in die Verlängerung, warfen die Eisbären die hochfavorisierten Adler aus Mannheim aus dem Titelrennen.

Video starten, abbrechen mit Escape DEL - Berlin siegt und steht im Halbfinale | Morgenmagazin | 22.03.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 22.03.2018 | Das Erste

Zeit zu feiern bleibt nicht. Schon am Freitag (24.02.17) steht das erste Spiel beim deutschen Meister und Hauptrunden-Ersten EHC München an. "Wir müssen uns jetzt erst mal ausruhen. Wir wissen, dass auf uns ein sehr starker Gegner wartet" , sagt Krupp.

Alles auf Null

Die Statistik spricht für die Bayern. In der Hauptrunde fuhr das Team des Meistermachers Don Jackson in vier Spielen vier Siege ein. Für Krupp spielt das aber keine Rolle mehr. "In den Playoffs beginnen alle Mannschaften neu. Da sind die Leistungen aus der Vorrunde kein Indikator mehr" , sagt der Berliner Coach. Überhaupt erinnert bei den Eisbären nur noch wenig an die Mannschaft, die sich verunsichert durch die Hauptrunde schleppte. In den Marathon-Spielen gegen Mannheim zeigten sie sogar wieder jene Eigenschaften, die ein Spitzenteam auszeichnen: starke Fitness, gute Nerven und phasenweise auch lange vermisste Offensivqualitäten.

Krupp ist guter Dinge. "Wir sind wieder fast komplett, das ist für uns der größte Faktor dafür, dass wir mit einer Mannschaft wie Mannheim mitspielen konnten" , sagte er. Tatsächlich sieht die Personalsituation deutlich besser aus als noch vor wenigen Wochen: Leistungsträger wie Marcel Noebels, Darin Olver und Nick Petersen, die in der Hauptrunde lange verletzt gewesen waren, kehrten zurück. Als echte Verstärkungen erwiesen sich zudem die spät verpflichteten Angreifer Louis-Marc Aubry und Charles Linglet.

München gut erholt

Nach dem Aus der Adler Mannheim gelten die Münchner mehr denn je als Titelfavorit. Sie haben zudem den Vorteil, nach ihrem 4:0-Durchmarsch gegen Bremerhaven gut erholt in die kommende Serie zu gehen. Den Berlinern bleiben dagegen nur zwei Tage, um sich zu regenerieren.

Münchens Trainer Don Jackson hat keine Angst, dass sein Team wegen der langen Pause aus dem Tritt kommt. "Es ist gut, dass wir jetzt ein paar freie Tage hatten und regenerieren konnten" , sagt der Kanadier. Er weiß, wie man Titel gewinnt. Jackson ist mit sechs Meistertiteln schon jetzt der Rekord-Trainer der DEL. Nach fünf Titeln mit den Eisbären Berlin hat er den Erfolg mit nach München gebracht. Mit einem Großsponsor im Rücken hat München die besten Voraussetzungen: "Wir wissen, dass wir das Werkzeug haben, um unseren Job zu erledigen" , sagt er.

Wolfsburg Stammgast im Halbfinale

Die Grizzlys Wolfsburg gelten mittlerweile als Playoff-Experten. Das mussten im Viertelfinale auch die Kölner Haie erfahren. Zum fünften Mal in Serie sind die Niedersachsen ins Halbfinale eingezogen. Da geht es jetzt gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Wolfsburgs Trainer Pavel Gross erwartet eine schwere Serie gegen die Franken. "Alles" , lautete im ARD-Hörfunk seine Antwort auf die Frage, was sein Team im Halbfinale gegen Nürnberg besser machen müsse. "Wir müssen in allen Bereichen einen Tick zulegen" , sagte Gross, der als Perfektionist gilt. Er sieht seine Mannschaft weiter in der Rolle des Außenseiters: "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel, mit allem anderen beschäftigen wir uns nicht" , sagte der Grizzlys-Coach.

Video starten, abbrechen mit Escape Grizzlys schlagen Köln und ziehen ins Halbfinale ein | Tagesschau | 22.03.2017 | 01:27 Min. | Verfügbar bis 22.03.2018 | Tagesschau24

Nürnberg setzt auf Reimer

Wolfsburgs größtes Problem heißt Patrick Reimer. Vor kurzem hat der Star der Nürnberg Ice Tigers sein 300. DEL-Tor geschossen. Er ist in herausragender Form und will mit 34 Jahren endlich Meister werden. Auch im Viertelfinale gegen Augsburg machte Reimer drei Tore und legte zwei weitere auf. Die Serie gegen die Panther war zwar überraschend eng, doch im Gegensatz zu Mannheim und Köln wurden die Nürnberger ihrer Favoritenrolle gerecht.

Wie stark das Team ist, zeigte sich zuletzt auf der jährlichen Gala der DEL. Da wurde Robert Wilson zum "Trainer des Jahres" gekürt, Reimer heimste als erfolgreichsten Torjäger auch die Trophäe als "Bester Spieler" ein.

Neuauflage des Halbfinals 2016

So sind die Nürnberger im Halbfinale Favorit. Das waren sie aber schon oft, und immer wieder scheiterten sie dann. 2007 zog das Team letztmals in die Finalserie ein, in der vergangenen Saison scheiterten sie im Halbfinale an. Und zwar an den Grizzlys Wolfsburg, die sich am Ende mit 4:2 durchsetzten.

sid/dpa/vdv | Stand: 23.03.2017, 11:10