Finale, Viertelfinale, drei Mal in Serie Halbfinale, Finale, und jetzt wieder Halbfinale: Seit 2010 ist der Tscheche Pavel Gross Cheftrainer bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey-Liga. Seine Bilanz ist bemerkenswert. Die Grizzlys sind seit Jahren das konstanteste Team der Liga. Kein anderer Klub spielt dauerhaft auf solch hohem Niveau. Wenn man so will, dann sind die Wolfsburger ein echtes DEL-Schwergewicht. Und wenn man Erfolg nicht in Titeln misst, sind sie aktuell auch das erfolgreichste Team.

Jetzt soll die zweite Finalteilnahme in Serie und dann endlich auch die erste Meisterschaft her. Am Dienstag (04.04.16) empfängt Wolfsburg die Nürnberg Ice Tigers zum sechsten Halbfinal-Duell und könnte mit einem Sieg alles klar machen. In der Endspiel-Serie wäre dann der EHC München der Gegner.

"Passt perfekt"

Charly Fliegauf

Pavel Gross und Wolfsburg, das passt. "Seine Handschrift und die Philosophie unseres Klubs passen perfekt zusammen" , erklärt Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Das Duo schafft es Jahr für Jahr, mit relativ bescheidenen Mitteln viel heraus zu holen.

Mit einem geschätzten Etat von sieben Millionen Euro liegen die Niedersachsen im Mittelfeld der Liga, deutlich hinter Klubs wie Berlin, Köln, Mannheim oder München. Auch Halbfinalgegner Nürnberg hat rund 1,5 Millionen mehr zur Verfügung. Statt teurer Stars verpflichtet das Duo lieber junge deutsche Talente, die sich in Ruhe entwickeln können. "Wir haben eine Zweiklassen-Gesellschaft in der Liga, da klafft eine enorme Lücke bei den Finanzen zu den Spitzenklubs" , sagt Gross.

"Wir sind Arbeiter"

Seine Antwort: harte Arbeit. Gross gilt als detailverliebt, akribisch und im Umgang mit den Spielen als unheimlich geduldig. Ansonsten ist er eher eigenwillig, wortkarg, manchmal grantig und an der Bande auch oft sehr emotional. Lob nimmt er nicht sonderlich gerne an und gibt es dann postwendend an die Mannschaft weiter. Die zieht die Vorgaben des Trainers gnadenlos durch - mit Erfolg. "Wir müssen unser Eishockey spielen. Wir dürfen nicht versuchen, schön zu spielen. Wir sind Arbeiter" , sagt der Coach .

Gross ist vor allem auch ein Taktikfuchs. In Spiel drei in Nürnberg lagen die Grizzlys vor dem Schlussdrittel mit 1:3 hinten. Der Trainer fand in der Pause die richtigen Worte und stellte sein Team um. Der Vizemeister kämpfte sich zurück, glich aus und fuhr dann in der Overtime den wichtigen Auswärtssieg und die erstmalige Führung in der "best-of-seven"-Serie ein. Und auch wenn Spiel fünf zuletzt in Nürnberg wieder verloren ging, haben die Wolfsburger heute erneut Matchball.

Der dienstälteste Trainer

Jubel bei den Grizzlys Wolfsburg

Ein Erfolgsrezept habe er nicht, hat Gross mal erklärt. "Es gibt keine Geheimnisse mehr im professionellen Eishockey. Es geht um die tägliche Arbeit. Ich weiß nicht, was wir besser machen als die Konkurrenz. Oft sind es nur Kleinigkeiten, manchmal hat man auch einfach mehr Glück" , sagte er. Zum Erfolg trägt vielleicht bei, dass sich die Grizzlys keine hohen Saisonziele setzen. "Das macht keinen Sinn. Unser Ziel ist es immer, das nächste Spiel zu gewinnen" , sagt Gross.

Er ist der dienstälteste Trainer in der DEL. Als eine Art Dino sieht er sich nicht. Im Gegenteil. Mit 48 Jahren sieht er sich eher als jungen Coach, der noch zu lernen hat. "Die Arbeit mit dem Team macht mir unheimlich viel Spaß. Ich persönlich habe hier in Wolfsburg sehr gute Bedingungen, mich als Trainer noch weiterzuentwickeln" , sagt er.

Fast in der NHL gelandet

Seine Spielerkarriere begann Gross bei Sparta Prag. Fast wäre er in der NHL gelandet. Beim Entry Draft 1988 sicherten sich die New York Islanders die Rechte an ihm. Es kam jedoch nie zu einem Wechsel nach Übersee. Stattdessen wechselte Gross nach Deutschland zum EHC Freiburg und später zu den Adler Mannheim, mit denen er dreimal deutscher Meister wurde. 1999 schloss er sich den Berlin Capitals an. Dort begann auch seine Trainerkarriere. Über Freiburg und Frankfurt kam er 2008 nach Wolfsburg. Nach zwei Jahren als Co-Trainer stieg er 2010 zum Chefcoach auf.

"Etwas zusammen gewachsen"

Schon damals war Charly Fliegauf bei den Grizzlys - und vertraute dem Trainer von Beginn an. Der verlängerte im November 2012 als Tabellen-Letzter seinen Vertrag. "Ich hätte mich damals nicht wundern können, wenn sie mich rausgeschmissen hätten, das ist ja normal. Das ist die logische Konsequenz. Und dann haben wir das Halbfinale erreicht", erinnert sich Gross: "Als ich zu Wolfsburg kam, war das Team relativ neu in der Liga. Ich denke, wir haben hier auch ein Stück weit etwas aufgebaut. Da ist etwas zusammen gewachsen."

Einziger Wermutstropfen. Die Wolfsburger nehmen den Klub nicht sonderlich gut an, und die Grizzlys gelten nicht gerade als sexy. 2.688 Zuschauer sahen im Schnitt die Spiele der Hauptrunde. Damit liegt Wolfsburg im DEL-Ranking abgeschlagen auf dem letzten Platz.

