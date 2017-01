Noch sind es sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht mehr in die Pre-Playoffs führt. Zwei Niederlagen hintereinander haben die Ausgangslage für die Pinguins ein bisschen verschlechtert, zumal die Düsseldorfer EG auf eben jenem elften Tabellenplatz noch ein Spiel nachzuholen hat. Aber all das schmälert kaum den Erfolg, den die Bremerhavener bislang in der Saison eingefahren haben.

Euphorie ist längst entfacht

"Das zeigt, dass wir im Sommer nicht viel falsch gemacht haben" , sagte Pinguins-Manager Alfred Prey der Deutschen Presse-Agentur. An die Playoffs in der DEL, die bislang nur der EHC München 2011 als Neuling erreichte, mag er allerdings noch nicht denken. "Wir nehmen alles mit, was möglich ist. Keiner weiß, was morgen ist. Allerdings bleiben wir Realisten. Wir wollen keine Euphorie entfachen, der wir nicht gerecht werden können."

Gut 4.600 Zuschauer passen in die Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz, nur etwa 200 Plätze bleiben im Schnitt bei den Heimspielen frei. Die Euphorie ist längst entfacht bei dem Klub, der von der Insolvenz der Hamburg Freezers profitierte und in die höchste Liga nachrückte.

Durch das tolle Auftreten der Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch hat auch die deutlich zahlungskräftigere Konkurrenz die Fischtown-Profis im Visier. "Wir wollen doch noch einige Jahre in der DEL spielen", sagte Prey. Um Top-Spieler wie Jack Combs (16 Tore) oder Brock Hooton (11) zu halten, werden allerdings keine Gehälter gezahlt, die den Rahmen sprengen. "Es ist doch wie im Fußball. Wenn bei Werder Bremen ein Spieler durch die Decke geht, wird er auch mit großer Wahrscheinlichkeit in der nächsten Saison in München oder Dortmund spielen. So ist es auch bei uns", sagte Prey.

Mit kleinem Etat Respekt verdient

Mit knapp vier Millionen Euro verfügen die Pinguins über den kleinsten Etat der Liga. Die kriselnden Eisbären aus Berlin haben mit rund elf Millionen Euro fast den dreifachen Etat und sind in der Tabelle bei einem Spiel mehr nur zwei Punkte besser als die Pinguins. "Ich möchte gar nicht tiefstapeln, aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Vielleicht wären die Playoffs daher für einen Aufsteiger noch einen Schritt zu groß", sagte der Manager. Stürmer Corey Quirk ergänzte: "Es ist so oder so noch ein weiter Weg, es sind noch viele Matches zu spielen."

Am Freitag (13.01.17) geht es zunächst zu den Adlern in Mannheim. "Unsere Mannschaft will ohne Arroganz, aber mit Leidenschaft und Wille Berge versetzen" , beschrieb Prey sein Team. "Am Anfang hat der Gegner beim Blick auf unseren Kader noch gedacht: Wer ist das denn? Mittlerweile haben wir aber den Respekt."

sid/red | Stand: 13.01.2017, 08:22