Wenn die Trainer der Klubs in der Deutschen Eishockey-Liga vor der Saison einen Meistertipp abgeben sollen, dann ist die Bescheidenheit meist groß. Dann schieben sie sich gerne gegenseitig die Favoritenrolle zu und verweisen darauf, wie ausgeglichen die Liga doch sei. Das eigene Team gehört dann allenfalls zum Favoritenkreis - und das aber auch nur vielleicht. Wenn wirklich alles passt.

Don Jackson ist da anders. "Wir wollen Meister werden" , sagt der Coach des EHC München frei raus. Das meint er nicht respektlos oder arrogant und auch nicht eingebildet oder großkotzig. Es ist vielmehr Ausdruck eines großen Selbstbewusstsein. Das hat Jackson, weil er mit sechs deutschen Meisterschaften der erfolgreichste Headcoach der DEL-Geschichte ist.

An der Seite von Wayne Gretzky

Jetzt könnte Titel Nummer sieben folgen. Mit den Münchnern steht Jackson erneut im DEL-Finale. Am Sonntag (09.04.17) beginnt die "best-of-seven"-Serie. Gegner sind erneut die Grizzlys Wolfsburg. Es ist eine Neuauflage des Vorjahres-Finales. Da hatten sich die Münchner am Ende souverän mit 4:0 durchgesetzt.

Wo Jackson ist, da ist Erfolg. Den hatte der 60-jährige Amerikaner schon als Spieler. 311 Einsätze in der National Hockey-League hat er vorzuweisen. Seine beste Zeit hatte er an der Seite des legendären Wayne Gretzky bei den Edmonton Oilers. Mit ihm gewann er 1984 und 1985 den Stanley Cup.

Fünf Titel in Berlin

In der NHL startete der Mann aus Minneapolis in Minnesota auch seine Trainer-Karriere. Bei namhaften Klubs wie den Pittsburgh Penguins, den Chicago Blackhawks oder den Ottawa Senators arbeitete er als Co-Trainer. 2005 wechselte Jackson dann als Assistenztainer in die DEL zu den Eisbären Berlin - mitten in der Saison während eines NHL-Lockouts. Am Ende der Spielzeit wurden die Eisbären deutscher Meister.

Jackson wechselte nach Düsseldorf und coachte zwei Jahre lang die DEG . diesmals als Cheftrainer. Der Finaleinzug 2006 war für die Rheinländer der größte Erfolg seit zehn Jahren. Zur Saison 2007/08 kehrte er zurück zu den Eisbären. Es war der Beginn einer Ära. 2009, 2011, 2012 und 2013 wurde er mit den Berlinern deutscher Meister.

Ära jetzt auch in München?

Über den Umweg Salzburg, wo Jackson - man ahnt es schon - den Titel holte, ging es 2014 zum EHC München. In der vergangenen Saison wurde der Klub erstmals deutscher Meister. Titel Nummer zwei ist in Reichweite, und damit schickt Jackson sich an, auch in München eine Ära zu prägen.

Kritiker sagen nun, das sei alles kein Wunder. In Berlin steht die Anschutz-Gruppe hinter den Eisbären, in München ist es Red Bull. Fakt ist aber, dass die Eisbären seit Jacksons Weggang keinen Titel mehr geholt haben - trotz Anschutz. Und vor Jackson haben sich in München Pat Cortina und Pierre Pagé erfolglos probiert - trotz Red Bull.

"Gewinnen, das ist mein System"

Zudem ist es alles andere als einfach, aus einer Ansammlung von Spitzenspielern ein Team zu formen und ein solches Star-Ensemble bei Laune zu halten. Jackson beherrscht diese Kunst. Das spricht für seine Qualität als Trainer. Auch er hat seine Zeit gebraucht in München, das Team und er mussten sich aneinander gewöhnen. In seinem ersten Jahr scheiterte er krachend schon im Playoff-Viertelfinale.

Jetzt greifen die Rädchen längst ineinander. Die Bayern hatten in der Hauptrunde den besten Sturm und die zweitbeste Abwehr. Sie sind ungemein laufstark, beweglich, variantenreich. Berüchtigt ist München für sein aggressives Forechecking, für Stürmer, die hinten helfen, und Verteidiger, die vorne die Tore machen. Kein Team in der DEL hat bei Scheibengewinn ein solch starkes Umschaltspiel wie die Bayern. Nach seinem Spielsystem gefragt, sagt Jackson: "Am liebsten spiele ich ein attraktives und erfolgreiches System. Gewinnen, das ist mein System.“

Gelassen, höflich, bescheiden

Seine Spieler schätzen den "stillen Don". So nannten ihn alle in Berlin. Jackson gilt als gelassener Mensch, als ruhiger Typ. Er ist stets höflich, respektvoll, lacht oft. Trotz aller Titel sind ihm Starallüren fremd. Und wenn er sagt, er wolle Meister werden, dann sagt er dass, weil er es wirklich will und auch wirklich daran glaubt. "Das Ziel muss immer der erste Platz sein" - das ist Jacksons Credo.

Doch warum ist der Mann so erfolgreich? "Ganz ehrlich. Ich habe das große Glück, in so tollen Organisationen zu arbeiten. Wir haben die richtigen Spieler ausgewählt. Sie bringen eine Menge Klasse und Herz mit, dazu kommen Charakter und Führungsstärke. Das ist das Erfolgsrezept ", sagt er. Bescheiden ist er also auch. Vielleicht ist er einfach nur in der Lage, seinen Erfolgshunger und sein Selbstbewusstsein auf seine Mannschaften zu übertragen.

"Haben das Werkzeug"

Während die Grizzlys Wolfsburg noch bis Dienstag um die Finalteilnahme kämpfen mussten, hatten die Münchner ein paar Tage frei. Sie hatten sich in ihrer Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin mit 4:1 durchgesetzt. "Die Pause wird uns wie immer gut tun" , hatte Jackson danach gesagt. Er ist wie immer selbstbewusst: "Wir wissen, dass wir das Werkzeug haben, um unseren Job zu erledigen".

Stand: 06.04.2017, 08:30