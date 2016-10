Haie verpflichten Nationalspieler Ehrhoff

Der 34 Jahre alte Verteidiger steigt nach Angaben des Klubs ab sofort ins Training ein. Zur Vertragslaufzeit machte der derzeitige Tabellenzweite der DEL zunächst keine Angaben. Ehrhoff soll am Dienstag (25.10.16) offiziell vorgestellt werden. "Es war klar, dass wir uns um Christian bemühen würden, als sich abzeichnete, dass er nach Europa zurückkehrt" , sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. "Es freut uns, dass er sich für die Haie entschieden hat und ab sofort ein Teil unserer Mannschaft ist."

Korb für die Krefeld Pinguine

Ehrhoff hatte seine Rückkehr in die DEL in einem Interview mit der Rheinischen Post bereits angekündigt. Köln galt als Favorit, auch Meister Red Bull München soll ihm allerdings ein Angebot gemacht haben. Seinem Ex-Klub Krefeld Pinguine, mit dem er 2003 deutscher Meister geworden war und für den er auch während des NHL-Lockouts 20012/13 aufgelaufen war, hatte Ehrhoff zuvor ebenfalls einen Korb gegeben.

Nach " eingehenden Gesprächen " habe sich Ehrhoff gegen das Angebot der Krefeld Pinguine entschieden, teilte der Klub am Montag mitgeteilt. " Wir haben uns sehr um Christian Ehrhoff bemüht und ihm ein entsprechendes Angebot unterbreitet ", so Wolfgang Schulz, Aufsichtsratschef der Krefeld Pinguine. Das Angebot sei an die finanziellen Grenzen gegangen und habe dem Verteidiger auch für die Zeit nach seiner aktiven Karriere eine Perspektive aufgezeigt. Man sei über die Absage " sehr überrascht ", da es im Vorfeld positive Signale von Ehrhoff gegeben habe.

Seit 2003 in der NHL

"Meine Entscheidung hat primär keine finanziellen, sondern nur sportliche Gründe" , sagte Ehrhoff. Er wolle sich optimal auf die Heim- WM 2017 und die Olympischen Spiele 2018 vorbereiten. Ehrhoff hatte Anfang Oktober ein Angebot der Boston Bruins aus der NHL abgelehnt, weil er dort nur als siebter Verteidiger vorgesehen war. Schon in der vergangenen Saison war er bei den Los Angeles Kings und den Chicago Blackhawks nur sehr unregelmäßig zum Einsatz gekommen. "Ich freue mich auf die neue sportliche Aufgabe in Köln und darauf, um die Meisterschaft mitzuspielen" , sagte er.

Ehrhoff war 2003 nach Nordamerika gewechselt. 2011 erreichte er mit den Vancouver Canucks das Stanley-Cup-Finale, scheiterte aber in sieben Spielen an Boston mit seinem Nationalmannschaftskollegen Dennis Seidenberg. Danach unterschrieb er bei den Buffalo Sabres einen 40-Millionen-Dollar-Vertrag über zehn Jahre und war zu diesem Zeitpunkt der bestbezahlte Verteidiger der NHL . Drei Jahre später trennte sich Buffalo von ihm und zahlte ihm insgesamt 34 Millionen Dollar aus.

sid/dpa | Stand: 24.10.2016, 17:23