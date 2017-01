Adler Mannheim hat im Sinsheimer Winterwunderland gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen. Bei minus vier Grad und Schneefall entschied der Ex-Meister am Samstag (07.01.2017) das 3. Winter Game der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) mit 7:3 (1:1, 3:2, 3:0) für sich und schob sich auf den dritten Tabellenplatz vor.

In der Rhein-Neckar-Arena kassierte Schwenningen vier Tage nach dem Sieg bei der Düsseldorfer EG (3:2) einen Rückschlag und bleibt punktgleich mit Schlusslicht Iserlohn Roosters (beide 36) Vorletzter. Vor 25.022 Zuschauern - darunter auch Hoffenheims Fußballtrainer Julian Nagelsmann - hatten die Mannheimer in einer trotz Derby-Charakters fairen Partie gegen Ende mehr zuzusetzen.

Schwenningen hartnäckig

Ein Pass von Christoph Ullmann auf Brent Raedeke brachte den Adlern zunächst die frühe Führung (6. Minute). Doch dank einer Überzahlsituation glichen die Schwenninger noch im ersten Drittel durch Will Acton aus (17.).

Und nur 38 Sekunden nach dem Wiederbeginn war es erneut Acton, der den wieder genesenen Mannheimer Nationaltorhüter Dennis Endras bezwang.

Drei Adler-Treffer in vier Minuten

Ab Mitte des zweiten Durchgangs übernahmen die Mannheimer dann deutlicher das Kommando. Matthias Plachta (30. Minute), Luke Adam (32.) und Chad Kolarik (34.) sorgten innerhalb kurzer Zeit für die 4:2-Führung.

Simon Gysbers (35.) machte es mit seinem Tor für die Wild Wings noch einmal spannend. Mit einem Schlussspurt landeten die Adler dann allerdings doch einen Kantersieg. Sechseinhalb Minuten vor dem Ende traf Kolarik mit seinem zweiten Treffer zum 5:3. Plachta und Marcus Kink legten noch nach (57./59.).

Aufwändiger Umbau

"Zurück zu den Wurzeln" lautete die Botschaft in Sinsheim - und das Motto wurde mit Leben gefüllt. Die Eisfläche war eingebettet in eine künstliche Seenlandschaft mit Holzbooten an Stegen und Retro-Werbebanden.

Der seit dem 21. Dezember vollzogene Umbau des Fußballstadions soll mehr als eine halbe Million Euro gekostet haben.