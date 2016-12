Die Ice Tigers setzen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) damit ihre Siegesserie fort. Gegen die Adler gewannen die Franken am 32. Spieltag mit 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) und siegten so im sechsten Spiel nacheinander. Damit festigte das Team von Trainer Rob Wilson seine Position als erster Verfolger von Tabellenführer Red Bull München. Der Meister bezwang den Vorletzten Schwenninger Wild Wings mit 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) und liegt mit 70 Zählern weiter fünf Punkte vor Nürnberg. Dritter ist Vize-Champion Grizzlys Wolfsburg, der die Düsseldorfer EG klar mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) besiegte.

Unerwartete Niederlage für Berlin

Mannheim rutschte durch die Pleite auf Rang vier ab. Dahinter bestätigten die Kölner Haie durch ihren dritten Sieg in Serie Platz fünf. Im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters behielten die Domstädter knapp mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) die Oberhand. Im bayerischen Derby setzten sich die Augsburger Panther mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) gegen die Straubing Tigers durch und sprangen auf Rang sechs.