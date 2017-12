Die Ice Tigers unterlagen in eigener Halle den Schwenninger Wild Wings nach Verlängerung mit 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1). Damit hat Nürnberg nun 55 Punkte auf dem Konto. Den Siegtreffer für Schwenningen erzielte Markus Poukkula in der dritten Minute der Overtime.

Das sind drei weniger als Tabellenführer Berlin - die Eisbären setzten bei den Iserlohn Roosters mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) durch. Nachdem die Gastgeber in der vierten Minute in Führung gegangen waren, drehten die Berliner im Schlussdrittel die Partie innerhalb von nicht einmal drei Minuten. Nicholas Petersen (50.), Constantin Braun (52.) und James Sheppard (53.) trafen. "Wir haben über weite Strecken besser gespielt als Iserlohn. Wir haben am Schluss unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen" , sagte Berlins Torhüter Marvin Cüpper. Es gehöre aber auch etwas Glück dazu, drei Tore in so kurzer Zeit zu erzielen.

Köln siegt in Krefeld

Titelverteidiger München bleibt ebenfalls oben dran. Im Nachbarschaftsduell mit den Augsburger Panther behielt der ERC mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) die Oberhand. Mit einigem Abstand folgt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg (46), der 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) bei den Adlern Mannheim verlor.

Die Kölner Haie setzten den Aufwärtstrend unter ihrem neuen Trainer Peter Draisaitl fort und gewannen bei den Krefeld Pinguinen mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Nach dem dritten Sieg in Serie belegt Köln (39 Punkte) den achten Platz.

Straubing gelingt kleine Überraschung

Gleichauf liegt die Düsseldorfer EG, die sich bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) durchsetzte. Der ERC Ingolstadt (36) musste sich überraschend vor eigenem Publikum dem abgeschlagenen Schlusslicht Straubing Tigers mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) geschlagen geben.

