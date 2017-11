Die Adler besiegten Nürnberg in eigener Halle mit 2:1 n.V. (0:0, 1:0, 0:1). Für Mannheim traf Goc in der 24. Minute, Duupis glich vier Sekunden vor der Schlusssirene für Nürnberg aus. Akdag erzielte in der Overtime den Siegtreffer für die Adler (63.).

Red Bull München löste durch den eigenen 5:1-Erfolg (2:1, 1:0, 2:0) gegen die Düsseldorfer EG die Ice Tigers wieder als Tabellenführer ab.

Berlin gewinnt in Wolfsburg

Rekordmeister Eisbären Berlin fand unterdessen nach zwei Niederlagen durch ein 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) bei Vizemeister Grizzlys Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Daniel Fischbuch (35.), James Sheppard (40.), Jamie MacQueen (41.), Jens Baxmann (48.) und Martin Buchwieser (60.) trafen für den Hauptstadtklub. Chad Costello (44.) und Kristopher Foucault (55.) waren für die Gastgeber erfolgreich.

Die Iserlohn Roosters setzten unterdessen ihre Siegesserie fort und feierten beim 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) gegen Ex-Meister ERC Ingolstadt den vierten Sieg in Folge.

Haie mit nächstem Rückschlag

Und die Kölner Haie mussten den nächsten Nackenschlag wegstecken. Die Rheinländer verloren 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) bei den Pinguins Bremerhaven. Mit der vierten Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen wird der achtmalige deutsche Meister seinen eigenen Ansprüchen zunehmend nicht gerecht.