Siege für München und Iserlohn

DEL - Wolfsburg gewinnt bei Spitzenreiter Nürnberg

Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers hat in der Deutschen Eishockey Liga die fünfte Niederlage kassiert. Die Franken verloren am Freitag gegen den wiedererstarkten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), bleiben aber dennoch an der Spitze.