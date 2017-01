Bei der Düsseldorfer EG setzten sich die Kölner am Sonntag (22.01.2017) mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) durch und feierten damit im dritten Aufeinandertreffen der beiden Nachbarn in dieser Saison den ersten Sieg. Die ersten beiden Duelle hatte die DEG für sich entschieden. Vor rund 13.000 Zuschauern im Düsseldorfer ISS Dome brachten Nicolas Krämmer (35. Minute) und Fredrik Eriksson (38.) die Gäste im zweiten Drittel in Führung. Die Gastgeber kamen durch Maximilian Kammerer (50.) im Schlussabschnitt nur noch zum Anschlusstreffer.

Playoff-Ränge in weiter Ferne

Es war bereits die 23. Pleite der Düsseldorfer in der ölaufenden Saison. "Natürlich ist die Niederlage bitter. Der Abstand zu den Playoff-Rängen wird nun immer größer" , sagte DEG-Torschütze Kammerer nach der Partie enttäuscht. Die Kölner festigten mit dem Erfolg dagegen Platz drei. "Ich denke, der Sieg war am Ende verdient" , sagte Nationalspieler Krämmer.

Aufsteiger auf Playoff-Kurs