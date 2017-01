Der Meister unterlag Neuling Fischtown Pinguins in eigener Halle überraschend 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) und ist mit 80 Punkten nur noch Zweiter hinter den Nürnberg Ice Tigers (82), die gegen die Düsseldorfer EG 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) gewannen.

In München trafen Jordan George (17.), Jack Combs (38.) und Ross Mauermann (49.) für Bremerhaven. Tobias Wörle (23.) gelang das einzige Tor der Gastgeber, die seit dem 30. Oktober (16. Spieltag) ganz oben standen. In Nürnberg waren Yasin Ehliz (11./27.) und Brandon Segal (45./52.) jeweils doppelt für die Ice Tigers erfolgreich.

Eisbären dürfen sich mal wieder freuen

Die Eisbären Berlin feierten dagegen beim 3:2 (0:0, 1:0, 0:2) nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim den erlösenden ersten Sieg im Jahr 2017. Für das Team von Trainer Uwe Krupp traf Nationalstürmer André Rankel in der Overtime und machte den ersten Sieg nach zuvor sieben Niederlagen perfekt. Schon am Sonntag erhalten die Adler in Mannheim die Möglichkeit zur Revanche.