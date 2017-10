Die Kölner versöhnten nach der 2:6-Pleite gegen Ingolstadt die heimischen Fans in der Arena mit einem 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Moritz Müller (3.) und Shawn Lalonde (4.) brachten die Haie schnell in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Stephen Dixon (28.) sorgte der ehemalige NHL -Star Christian Ehrhoff mit zwei Treffern (36. und 49.) für die Vorentscheidung. Philipp Gogulla (56.) traf zum Endstand.

Mannheim steckt im Mittelfeld fest

Der frühere Serienchampion Adler Mannheim, der am Freitag in Wolfsburg ebenfalls 2:6 verloren hatte, kassierte bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven eine 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung und steckt im Mittelfeld der Tabelle fest, während die Kölner rang fünf festigten. Für den Sieg der Pinguine sorgte nach der Gästeführung durch Phil Hungerecker (24.) und dem späten Ausgleich durch Jan Urbas (55.) Christopher Rumbles mit seinem Treffer nach 58 Sekunden in der Overtime.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 22.10., 22.50 Uhr