Die Nürnberg Ice Tigers besiegten am Sonntag (26.11.2017) Meister EHC Red Bull München klar mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) und bauten ihren Vorsprung auf die Gäste in der Tabelle auf fünf Punkte aus. Der Champion aus München hatte bereits am Freitag (24.11.2017) gegen Vizemeister Wolfsburg klar mit 2:5 verloren.

Berlin gewinnt Prestigeduell

Neuer Tabellenzweiter sind die Eisbären Berlin, die das Prestigeduell der früheren DEL-Serienmeister gegen die Adler Mannheim mit 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) gewannen. Für die Adler war es die vierte Niederlage im fünften Spiel. Zuvor hatte Wolfsburg mit dem fünften Sieg in Serie den Kontakt zum Spitzentrio gewahrt. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann im Nord-Duell gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 5:2 (1:1, 4:0, 0:1).

Drei Tore in 163 Sekunden

Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze feierte der ERC Ingolstadt. Die Panther gewannen 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) gegen das Überraschungsteam Schwenningen. Ingolstadt entschied das Spiel zu Beginn des Schlussdrittels mit drei Toren binnen 163 Sekunden.

Mit dem dritten Erfolg in Serie sprangen die Iserlohn Roosters auf den fünften Rang. Die Sauerländer gewannen souverän mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) beim Tabellenletzten Straubing Tigers. Im Tabellenkeller zog zudem der bisherige Vorletzte Krefeld Pinguine dank eines 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) beim Drittletzten Augsburg an den Schwaben vorbei. Die Rheinländer machten den Sieg mit drei Toren binnen fünf Minuten im Schlussdrittel perfekt.