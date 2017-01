In einem besonderns torreichen Spiel gewannen die Adler Mannheim beim Aufsteiger Fischtown Pinguins nach Verlängerung mit 7:6 (1:3, 3:3, 2:0, 1:0). Chad Kolerik traf für die Mannheimer erst neun Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 6:6, Christoph Ullmann war in der Overtime für die Entscheidung zuständig.

Der Titelverteidiger aus München bezwang am Mittwoch (25.01.17) die Krefeld Pinguine mit 7:2 (2:1, 2:1, 3:0) und nutzte damit die 2:4-Niederlage des vorherigen Spitzenreiters Nürnberg Ice Tigers bei den Kölner Haien am Dienstag aus. Brooks Macek (12. Minute), Frank Mauer (15.), Richie Regehr (24.), Jason Jaffray (32.), Mads Christensen (47.), Keith Aucoin (50.) und Daryl Boyle (55.) waren für den Meister erfolgreich. Mike Little (3.) und Dragan Umicevic (40.) trafen für die Gäste.

Augsburg gewinnt in Wolfsburg

Die Augsburger Panther haben durch einen 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Grizzlys Wolfsburg Platz sechs gefestigt. Trevor Parkes erzielte in der zweiten Minuten der Overtime den Siegtreffer für die Gäste. Die Panther haben damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Wolfsburger.