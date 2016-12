In der Arena am Ostbahnhof besiegten die Eisbären den Tabellendritten aus Niedersachsen am Freitag (23.12.2016) mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Zuvor hatten sie drei Spiele hintereinander verloren. Vor 11.110 Zuschauern sorgten Spencer Machacek und Micki DuPont mit ihren Treffern für einen insgesamt verdienten Erfolg. Neuzugang Alex Roach feierte ein gelungenes Debüt.

Der 23 Jahre alte Verteidiger, der am Vortag erstmals mit der Mannschaft trainiert hatte, bekam von Trainer Uwe Krupp viel Spielzeit und stand auch im Powerplay regelmäßig auf dem Eis. Sein neues Team begann gut, einen Schuss von Kapitän André Rankel konnte Wolfsburgs Torhüter Sebastian Vogl noch abwehren, aber Machacek verwandelte den Abpraller zur frühen Führung der Berliner.

Erst kurz vor der zweiten Drittelpause machte es der Wolfsburger Gerrit Fauser besser und traf zum Ausgleich. Doch die Berliner spielten ein starkes Schlussdrittel, in dem DuPont früh den entscheidenden Treffer erzielte.

Ehrhoffs Rückkehr nach Krefeld

Eishockeystar Christian Ehrhoff hat bei seiner Rückkehr in die Heimat Krefeld einen hart erkämpften Sieg gefeiert. Der langjährige NHL -Profi setzte sich mit den Kölner Haien 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) bei Tabellenschlusslicht Krefeld Pinguine durch und erzielte dabei den letzten Treffer kurz vor Schluss ins leere Tor.

Das rheinische Duell vor 7836 Zuschauern war eine sehr zerfahrene Angelegenheit mit 93 Strafminuten - allein 69 davon für Köln. Die Krefelder Führung durch Nationalspieler Daniel Pietta (9.) hielt lange, doch Fredrik Eriksson (56.), Ryan Jones (57.) und Erhoff (60.) schafften noch die späte Wende.

DEG im Aufwind

Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull München verlor das Derby bei den Straubing Tigers überraschend 2:6 (1:0, 0:3, 1:3), bleibt aber mit 64 Punkten an der Spitze. Verfolger Nürnberg Ice Tigers (59) setzte sich 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings durch.