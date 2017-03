Von einem Team, das sich mit Mühe und Not in die Pre-Playoffs gerettet hat, ist in Sachen deutscher Eishockey-Meisterschaft eigentlich nicht allzu viel zu erwarten. Die Eisbären Berlin stehen im Viertelfinale gegen die Adler Mannheim dennoch unter Druck.

Den macht der neue Boss aus den USA. "Wir wollen Meister werden - jedes Jahr" , sagt Luc Robitaille, der seit kurzem den Aufsichtsrat der Berliner leitet. Nach drei enttäuschenden Jahren in Berlin hat der frühere NHL-Star das Kommando übernommen. Die Anschutz Entertainment Group, der neben den Eisbären auch der NHL-Klub Los Angeles Kings gehört, übertrug Robitaille und seinen Mitstreitern aus Kalifornien auch die Verantwortung für den DEL-Klub - im sportlichen wie auch im wirtschaftlichen Bereich.

"Nicht zufrieden"

Die Bosse aus den USA sollen den Berliner Verantwortlichen auf die Finger schauen. Geschäftsführer Peter John Lee und Sportchef Stefan Ustorf müssen nun regelmäßig Bericht erstatten. "Wir sind nicht zufrieden. Die Ergebnisse der letzten Jahre waren nicht auf dem Niveau, das wir erwarten" , sagte Robitaille. Auch Trainer Uwe Krupp steht unter Beobachtung. Seit der erste deutsche Stanley-Cup-Sieger im Dezember 2014 bei den Eisbären anheuerte, ist er nicht über das Viertelfinale hinausgekommen. Zu wenig für die Ansprüche der Amerikaner.

Die Eisbären nehmen das so hin. Müssen sie wohl auch. "Mir ist es immer lieber, mit Menschen zu diskutieren, die Ahnung vom Eishockey haben" , sagte Geschäftsführer Peter John Lee. Er weiß: Es hätte auch anders kommen können. Die unrentablen Hamburg Freezers hat Anschutz vor einem Jahr fallengelassen. Im Gegenzug sollen die Berliner nun direkt auf die Ressourcen des NHL-Teams zugreifen können.

"Noch etwas anrichten"

Eigentlich wollte Robitaille mit den Eisbären erst im kommenden Jahr wieder oben angreifen. Dann ließ er zuletzt aber verlauten, noch in dieser Saison "etwas anrichten" zu wollen. Den Eisbären scheint das Beine zu machen. Als Achter der Hauptrunde setzten sich die Berliner zunächst gegen die Straubing Tigers in den Pre-Playoffs durch. Im Viertelfinale bringen sie jetzt Titelanwärter Mannheim in die Bredouille. Nach vier Partien steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. Am Mittwoch (15.03.17) fuhr das Team einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den Favoriten ein.

Trainer Uwe Krupp bleibt gelassen. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Euphorie verfällt" , sagte er: "Es war wieder ein enges Spiel für einige Zeit. Das ist eine ganz ausgeglichene Serie." In der gewannen beide Teams ihre Heimspiele. Fakt ist also, dass Berlin zum Weiterkommen auch in Mannheim gewinnen muss, denn die Adler hätten ein Entscheidungsspiel daheim.

Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg

Laurin Braun ist optimistisch. Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg in der Serie macht ihm das erste Spiel in Mannheim. Da kassierten die Berliner erst Sekunden vor Schluss den Ausgleich und verloren dann in der Verlängerung. "Wir waren nah dran und haben es aus der Hand gegeben" , sagte der Stürmer: "Aber wir haben gezeigt, dass wir es auch dort können."

Luc Robitaille wird das gerne hören. Und er darf auf die Statistik hoffen. 2014 holte völlig überraschend der ERC Ingolstadt die Meisterschaft - die Bayern waren am Ende der Hauptrunde Neunter gewesen.

sid/dpa | Stand: 16.03.2017, 13:35