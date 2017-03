Der Hauptrundenachte schlug die Mannheimer im sechsten Spiel mit 4:3 (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) in der dritten Verlängerung und glich in der Best-of-seven-Serie erneut aus. Marcel Noebels (101.) erzielte das Siegtor im siebtlängsten Spiel der DEL -Geschichte. Die Entscheidung fällt am Dienstag (21.03.17) in der siebten Partie in Mannheim.

Nick Petersen (3./10.) und Noebels (7.) hatten die Berliner früh mit 3:0 in Führung gebracht. Im zweiten Drittel brachen die Eisbären ein, Chad Kolarik (29.) und Matthias Plachta (31./53.) mit seinen Saisontoren 19 und 20 gelang der Ausgleich. Am Ende hatten die Berliner dennoch den längeren Atem.

Die Eisbären hatten sich erst über den Umweg der Vor-Playoffs fürs Viertelfinale qualifiziert und dort bereits gegen Straubing 104 Minuten zum Sieg gebraucht.