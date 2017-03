Kölner Haie - Probleme zur Unzeit

Im Sport gibt es ja etliche Weisheiten. Die Fußballer sagen zum Beispiel, dass ein Spiel 90 Minuten dauert. Die Footballer sind indes der Meinung, dass die Offensive Spiele gewinnt, die Defensive aber Meisterschaften. Und im Eishockey lautet ein viel zitierte Weisheit, dass man von der Strafbank keine Spiele gewinnt. Das weiß auch Cory Clouston, der Trainer der Kölner Haie. Nur seine Spieler scheinen es nicht zu wissen. Zumindest scheinen sie es vergessen zu haben.

Im Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga liegen die Rheinländer im Duell mit den Wolfsburg Grizzlys nach drei Partien mit 1:2 zurück. Wer als Erstes viermal gewinnt, entscheidet die Best-of-Seven-Serie für sich und zieht in das Playoff-Halbfinale ein.

Zu oft auf der Strafbank

Die Haie mussten zuletzt daheim eine 0:4-Klatsche einstecken und sind ihren Heimvorteil damit erstmals los. Am Mittwoch (15.03.17) können sich die Wolfsburger mit einem Sieg in eigener Halle den ersten Matchball erkämpfen.

Das Hauptproblem war die Undiszipliniertheit. Drei der vier Gegentreffer kassierte der Hauptrunden-Vierte in Unterzahl. Insgesamt verbrachten Haie-Verteidiger Christian Ehrhoff und Co. zwölf Strafminuten auf der Bank, während die Wolfsburger nur eine Zwei-Minuten-Strafe kassierten. Das war in den beiden ersten Spielen ähnlich. Bei der 1:3-Auswärtspleite in Spiel zwei gab es 22 Strafminuten gegen die Haie, in Spiel eins waren es 14. 19 Mal mussten die Haie jetzt schon in Unterzahl spielen, nur Bremerhaven und Berlin haben da in den Playoffs schlechtere Werte. Schon in der Hauptrunde waren die Kölner die Strafbank-Könige und Letzter im Fairplay-Ranking.

"Special Teams funktionieren nicht

Auch in den "Special Teams" der Haie läuft es nicht rund. Das Fachpersonal für Unterzahlsituationen kassierte in den drei Partien gegen Wolfsburg jetzt schon sechs Tore. Auf der anderen Seite patzen die Überzahlspezialisten - nur ein Tor gelang den Kölnern bei zehn Powerplays. Nur Nürnberg macht das noch schlechter. Das alles kommt in den Playoffs jetzt zur Unzeit. In der Hauptrunde lief es wesentlich besser. Da kassierten die Haie in 52 Partien gerade mal 27 Gegentore in Unterzahl.

Stürmer treffen nicht mehr

Die Heimfans unter den 14.035 Zuschauern stempelten die Schiedsrichter zu Sündenböcken. Die Haie selbst waren wenigstens einsichtig - was auf Besserung hoffen lässt. "Drei Gegentore in Unterzahl dürfen uns einfach nicht passieren" , sagt Verteidiger Pascal Zerressen: "Im Fünf gegen Fünf waren wir nicht so schlecht, aber es ging vorne nichts rein."

Womit wir beim nächsten Problem wären. In den bislang drei Partien gegen Wolfsburg gelang den Haien nur ein Stürmertor. Vor dem gegnerischen Kasten zeigte sich Köln nur wenig kaltschnäuzig. "Das ist zu wenig" , sagt Geschäftsführer Peter Schönberger: "Vor allem von der ersten Reihe muss mehr kommen." Gemeint waren die Angreifer Philip Gogulla, Patrick Hager und Ryan Jones.

Kölner Abwehr kann Furchner nicht stoppen

Auf der anderen Seite bekamen die Kölner Grizzly-Stürmer Sebastian Furchner nicht in den Griff. Der war an allen vier Treffern beteiligt und bereitete nach seinem 1:0 die weiteren Tore vor. Bitter für die Kölner: Furchner lief einst für die Haie auf - genau wie Björn Krupp und Gerrit Fauser, die ebenfalls gegen ihren Ex-Klub trafen. Den vierten Treffer besorgte Tyson Mulock.

Hinzu kommt, dass Wolfsburgs Goalie Felix Brückmann in den Playoffs bisher über sich hinauswächst und die Rangliste der Torhüter in Sachen Fangquote und Gegentorschnitt anführt. Auch sein Kölner Gegenüber Gustav Wesslau kommt da nicht ran.

"Nach vorne schauen"

"Das Spiel müssen wir abhaken und nach vorne schauen" , sagt Cory Clouston. Doch auch der Kanadier weiß um die psychologisch besondere Bedeutung des dritten Spiels einer Best-of-seven-Serie. Rund 70 Prozent der Sieger des dritten Spiel ziehen in die nächste Runde ein. Auch das ist so eine Eishockey-Weisheit.

vdv/sid/dpa | Stand: 14.03.2017, 11:05