Die Haie setzten sich am Sonntag (08.01.17) in Nürnberg mit 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) durch und beendeten damit die Ice-Tigers-Serie von neun Siegen in Folge. Köln verbesserte sich durch den vierten Sieg im neuen Jahr auf Rang drei. Zuletzt hatten die Haie auch beim Rekordmeister Eisbären Berlin gewonnen.

Nürnberg liegt weiterhin bei 73 Punkten und vergab damit die Chance, Druck auf Meister München (76) auszuüben. Köln (68) hat noch fünf Zähler Rückstand auf die Ice Tigers. Dahinter verbesserten sich die Grizzlys Wolfsburg (64) auf Rang fünf. Der Vizemeister gewann mit 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) gegen die Fischtown Pinguins (47) aus Bremerhaven.

Jones trifft doppelt

Vor 7.672 Zuschauern in Nürnberg trafen Andrew Kozek (19.), Sasa Martinovic (44.) und Brandon Prust (58.) für die Gastgeber. Ryan Jones (21./55.), der langjährige NHL-Profi Christian Ehrhoff (24.) und Patrick Hager (56.) sorgten aber für den Kölner Sieg.