Effiziente Haie weiter auf Beutejagd

Die Iserlohn Roosters - in der letzten Spielzeit das Überraschungsteam der Liga - werden den 8. Spieltag wohl schnell abhaken wollen. Bis etwa zur Hälfte des ersten Drittels im Spiel bei den Haien hielt der Tabellenletzte aus dem Sauerland am Sonntag (09.10.2016) gut mit, am Ende stand nach einer Kölner Gala eine 2:7-Niederlage auf der Anzeigetafel.

"Wir können 60 Minuten Vollgas geben und den Gegner mit allen vier Reihen unter Druck setzen. Dazu haben wir einen Super-Torwart und stehen hinten sicher" , fasste Haie-Angreifer Nico Krämmer das Spiel treffend zusammen. Die Ankündigung von Haie-Chefcoach Clouston, man werde sich "nicht darauf ausruhen und weiter hart arbeiten" , konnte durchaus als Drohung an die Konkurrenz verstanden werden.

Erst neun Gegentore in sieben Spielen

Denn die Domstädter sind zuzeit bereits das Maß der Dinge: Obwohl das Team wegen des in den November verlegten Derbys gegen Düsseldorf ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto hat, steht es nach sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen souverän an der Spitze und hat dabei erst neun Gegentore hinnehmen müssen.

Dabei sah es zu Beginn des Jahres nicht besonders gut für den KEC aus. Auch in der vergangenen Spielzeit waren die Haie unter Trainer Niklas Sundblad mit acht Siegen aus den ersten zehn Spielen sehr gut gestartet, doch dann kassierte die Mannschaft viele Niederlagen. Erst mit dem neuen Coach Clouston und Mark Mahon als neuem Sportdirektor kehrte das Selbstbewusstsein und der Erfolg zurück, sodass erst im Playoff-Halbfinale gegen den späteren Meister München Endstation war.

Offensive wesentlich variabler

Hat das Team zusammen mit Mark Mahon umgekrempelt: Trainer Cory Clouston.

In der Sommerpause und der Vorbereitung hatten Clouston und Mahon Zeit, den Kader nach ihren Vorstellungen zusammenzustellen und in Ruhe an der Taktik zu feilen. Zu den Neuzugängen gehörte auch der 23 Jahre alte Krämmer, der sich nach dem Rückzug der Hamburg Freezers aus der DEL schnell in Köln eingefunden hat und mit Schnelligkeit und physischer Präsenz glänzt.

Der Angriff wurde zudem mit erfahrenen, physisch starken Spielern wie Travis Turnbull (30), Dane Byers (30) und T.J. Mulock (31) sowie Kai Hospelt (31) und dem technisch beschlagenen Max Reinhart (24) verstärkt, die das Stamm-Duo Patrick Hager/Philip Gogulla entlasten sowie das Spiel der Haie variabler machen. Iserlohns Defensive etwa wirkte in den Kölner Druckphasen vollkommen überfordert. "Köln hat uns Zeit und Raum weggenommen" , gab Roosters-Headcoach Jari Pasanen zu.

Effiziente Defensive, überragender Goalie

Die schon in der zweiten Hälfte der Vorsaison unter Clouston stabilisierte Defensive hat mit Corey Potter (32) einen Routinier dazugewonnen und ist äußerst schwer zu knacken - auch in Unterzahl (Unterzahl-Effizienz: 95,65 Prozent). Einziger Ausrutscher war bisher die 2:4-Heimniederlage gegen Schwenningen.

Dazu hat Köln mit Gustaf Wesslau einen Torhüter in überragender Form zwischen den Pfosten, der eine Fangquote von knapp 96 Prozent aufweist, im Schnitt 1,36 Gegentore pro Spiel kassierte und schon zweimal zu Null spielte.

Team muss konstante Leistungen bringen

Ob die Mannschaft das Niveau nach den Erfahrungen aus Vorsaison auch langfristig halten kann, wird sich noch zeigen. Doch die Vorzeichen für eine erfolgreiche Spielzeit sind gut: Die Chemie und Qualität im Team scheinen zu stimmen, die Chancen werden effektiv verwertet und die Offensive ist durch höhere Varianz grundsätzlich schwerer auszurechnen.

Zudem lässt die Defensive mit Wesslau im Rücken kaum Tore zu. "Wir werden bis November sehen, ob die Konstanz da ist" , sagt Sportdirektor Mahon. "Aber Rückschläge wird es immer geben - das ist Hockey".

Stand: 10.10.2016, 12:30