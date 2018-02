Eishockey - Vom Olympia-Silber in den Liga-Endspurt

Wenn am späten Montagabend (26.02.2018) gegen 22 Uhr der Flieger auf dem Münchner Flughafen landet, wird es für die Eishockeyhelden des aktuellen Tabellenführers Red Bull München einen würdigen Empfang geben. Die Blaskapelle Ohlstadt hat sich angesagt, um die sieben Silbermedaillengewinner um Torwart Danny aus den Birken zu begrüßen.

Viel Zeit für weitere Feierlichkeiten bleibt jedoch nicht, denn bereits am Mittwochabend, also keine 48 Stunden nach Rückkehr, steht der drittletzte Spieltag in der DEL-Hauptrunde an. Die Münchner gastieren bei den Eisbären Berlin. Es ist das Topspiel, des 50. Spieltags, Tabellenerster gegen den -dritten. Allerdings ist der sportliche Wert dieser Partie nebensächlich, beide Teams sind für die Playoffs bereits qualifiziert.

Verdacht einer Wettbewerbsverzerrung entkräften

Auch darum hieß es zunächst, dass sich die Münchner Spieler von den Olympia-Strapazen erholen dürfen. "Wir haben die Nachricht bekommen, dass wir erst am Sonntag spielen müssen ", berichtete Mittelstürmer Dominik Kahun noch in Südkorea. Pause bis Sonntag - dann würden die Münchner Spieler auch das Freitagmatch gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verpassen. Und da wird's brisant: Die Pinguins kämpfen um einen Platz in den Playoffs. Ein Münchner Team ohne Nationalspieler würde bei den Pinguin-Konkurrenten also alles andere als Jubelstürme auslösen. Um also gar nicht erst in den Verdacht einer Wettbewerbsverzerrung zu geraten, wollen sich die Münchner am Mittag besprechen und anschließend mitteilen, wer spielen wird und wer nicht.

Fest steht bereits, dass es für die Olympia-Helden der Adler Mannheim nur eine Mini-Verschnaufpause geben wird. Adler-Trainer Bill Stewart hat Dennis Endra, Marcus Kink, Matthias Plachta, David Wolf und Marcel Goc für Dienstagvormittag ein leichtes Workout im Kraftraum verordnet, statt mit der Mannschaft zu trainieren. Auch am Nachmittag, wenn die Mannschaft Richtung Schwarzwald aufbricht, werden die Fünf nicht im Bus sitzen, sondern sich erst am Mittwoch mit Teamleiter Youri Ziffzer auf den Weg nach Schwenningen machen.

Nur Mini-Verschnaufpause für die Adler-Helden

Schließlich geht es für die den siebenmaligen Meister im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn Schwenningen Wild Wings um wichtige Zähler. Bei nur fünf Punkten Vorsprung auf die Düsseldorfer EG ist ein Playoff-Platz alles andere als gesichert. "Natürlich hätten wir den Nationalspielern gerne länger freigegeben, aber das lässt unsere sportliche Situation nicht zu ", sagte Adler-Sprecher Adrian Parejo zu sportschau.de. Zumal sich Spieltag 51 und 52 mit dem Abschluss der Hauptrunde am Freitag und Sonntag mit den Partien in Augsburg ud gegen die Kölner Haie direkt anschließen.

Ganz so prekär wie bei den Adlern ist die Situation für die Kölner Haie als Tabellenfünfter mit 74 Punkten nicht. Dennoch müssen auch die Haie alles dransetzen, um mindestnes Platz sechs in der Tabelle zu bleiben, der zur direkten Playoff-Qualifikation berechtigt. "Es ist viel passiert. Jetzt muss man das Erlebte in eine Schublade packen und sich auf den DEL-Alltag konzentrieren", sagte der Kölner Verteidiger Moritz Müller. Gemeinsam mit Ehrhoff und Felix Schütz muss Müller am Mittwoch (19.30 Uhr) mit den Haien bei den Iserlohn Roosters antreten, die als Tabellen-Neunter ebenfalls um die Playoffs kämpfen.

Nur Sturm schaut von der Couch zu

Nur einer wird sich ganz entspannt zurücklehnen: Bundestrainer Marco Sturm. "Ich gucke mir die Jungs auf der Couch an" , sagte er schmunzelnd. Ein wenig Mitleid hatte er mit seinen Spielern aber schon. " Leider ist es so. Aber ich denke, wenn man Silber trägt, ist es in Ordnung."

