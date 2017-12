Es läuft die 12. Minute im zweiten Drittel des DEL -Spiels zwischen dem EHC München und den Fischtown Pinguins. Die Gäste aus Bremerhaven sind ein Mann mehr auf dem Eis und laufen bei einem Konter zu zweit auf das Tor von Münchens Goalie David Leggio zu. Der dreht sich um und hebt kurzerhand sein Tor aus der Verankerung.

Der Puck landet zwar im Netz, doch der Treffer zählt nicht. Denn die Schiedsrichter müssen dann das Spiel unterbrechen. Das sagen die Regeln. Zur Strafe gibt es einen Penalty. Das Problem an der Sache: Den hält Leggio. Das alles passiert beim Stand von 1:1, am Ende verliert Bremerhaven mit 2:5.

Straftreffer neu eingeführt

Das Verhalten Leggios ist an Unsportlichkeit kaum zu überbieten. In den sozialen Medien hagelte es einen Shitstorm gegen ihn und den EHC, es gab teils wüste Beschimpfungen. Die DEL reagierte zeitnah und änderte eigens für den US-Amerikaner die Regeln. Sollte ein Goalie also in Zukunft Leggios Vorbild folgen, gibt es keinen Penalty, sondern gleich einen Straftreffer.

Bei einem Penalty, so die DEL, sei die Wahrscheinlichkeit der Torerzielung viel geringer, außerdem habe der Schütze im Gegensatz zu der Spielsituation keine Nachschussmöglichkeit. Die neue Regel greift auch, wenn ein Torhüter seine Maske abstreift. In diesem Fall wird jetzt ebenfalls ein sogenanntes Technisches Tor gutgeschrieben. Leggio bekam von der DEL wegen grob unsportlichen Verhaltens zusätzlich eine Geldstrafe aufgebrummt. Die Höhe der Strafe nannte die Liga nicht.

"Crazy David" ist Wiederholungstäter

Leggio ist in Sachen Unsportlichkeit kein unbeschriebenes Blatt. In der nordamerikanischen Liga AHL hatte sich der 33-Jährige vor drei Jahren eine ähnliche Aktion geleistet. Auch damals gab es danach eine Regeländerung, AHL-Goalies bekommen seitdem für ein solches Verhalten eine Spieldauerdisziplinarstrafe. In den USA hat Leggio übrigens den Spitznamen "Crazy David".

Da verwundert es nicht, dass Szene nicht nur in Deutschland hohe Wellen schlug. Auch im US-Fernsehen und in Kanada lief sie hoch und runter. Leggio gab dem kanadischen TV-Sender "NHL Network" sogar ein Interview, obwohl der EHC München seinem Torhüter einen Maulkorb verpasst hatte. "Ich habe lieber den Penalty in Kauf genommen. Ich wollte einfach dem Team helfen" , sagte er: "Ich kenne die Regeln und nutze halt meine Möglichkeiten." Dank der DEL hat er nun eine Möglichkeit weniger.

Keine Reue in München - im Gegenteil

In Iserlohn stand Leggio zuletzt nicht auf dem Eis. Der Klub wolle seinen Goalie in der aufgeheizten Situation schützen, hieß es. Ob er am Donnerstag (14.12.17) gegen Wolfsburg in seinen Kasten zurückkehrt, steht nicht fest. Aus München gab es übrigens keine Entschuldigung, eine vereinsinterne Strafe muss Leggio nicht fürchten. Ganz im Gegenteil. "Seine Motivation, das zu tun, war richtig. Ich muss ihm Anerkennung dafür zollen, dass er so einen Kniff parat hatte" , sagte Trainer Don Jackson.

dpa/sid | Stand: 10.12.2017, 21:37