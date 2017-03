Der Titelverteidiger aus München ließ auch im zweiten Spiel der Serie "Best of seven" dem Neuling aus Bremerhaven keine Chance. Nach dem ungefährdeten 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen die Fischtown Penguins führen die Münchner jetzt 2:0.

Die Tore für den Hauptrundensieger und Titelfavoriten erzielten die Nationalspieler Yannic Seidenberg (6.), Frank Mauer (17.) und Konrad Abeltshauser (54.). Bremerhavens Stürmer Jeremy Welsh kassierte bereits nach 31 Sekunden eine Spieldauerdisziplinarstrafe nach einem Bandencheck von hinten.

Die übrigen drei Serien stehen allesamt unentschieden.

Die Eisbären Berlin revanchierten sich auf eigenem Eis für die hauchdünne Niederlage aus dem ersten Spiel und besiegten die Adler Mannheim recht deutlich mit 6:3 (2:2, 1:1, 3:0).

Beim wilden Schlagabtausch in Berlin war Mannheim durch Luke Adam (1.) und Ronny Arendt (17.) zunächst zweimal in Führung gegangen. Zweimal Darin Oliver (14./26.) und Nick Petersen (18.) drehten die Partie für die Gastgeber. Nach dem Ausgleich durch Matthias Plachta (38.), der am Dienstag alle vier Treffer beim 4:3-Erfolg der Adler nach Verlängerung erzielt hatte, schossen Daniel Fischbuch (48.) und Julian Talbot (59./60.) den Berliner Sieg heraus.

Haie verlieren in Wolfsburg

Auch die Wolfsburg Grizzlys haben den ersten Sieg im Viertelfinale eingefahren. Gegen die Kölner Haie gewann Wolfsburg 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Das erste Spiel hatten noch die Rheinländer mit 2:1 nach Verlängerung für sich entschieden.

Die Nürnberg Ice Tigers wurden im zweiten Spiel derweil ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Franken schlugen in Augsburg die Panther mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Für Nürnberg stellten Steven Reinprecht (3.), Nichlas Torp (35.) und Brandon Segal (36.) die Weichen auf Sieg, der Augsburger Anschlusstreffer von Benjamin Hanowski blieb ohne Folgen. Damit steht es auch in dieser Serie nun 1:1.