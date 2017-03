Der Titelverteidiger setzte sich im ersten Viertelfinale der Serie best of seven gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) durch und stoppte damit den

überraschenden Siegeszug des Neulings.

Der Aufsteiger aus Bremerhaven ging zwar durch Mike Hoeffel (17.) in Führung. Vor allem im Mitteldrittel waren die Pinguins aber chancenlos, im Schlussdrittel verwandelte Jonathan Matsumoto (50.) für den Favoriten einen Penalty zur Entscheidung.

Overtime - Kölner Haie siegen in Unterzahl

Schwerstarbeit hatten hingegen die Kölner Haie beim 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) n.V. gegen die Grizzlys Wolfsburg zu verrichten. Umjubelter Matchwinner vor 9.237 Zuschauern war Alexandre Bolduc, der nach 1:08 Minuten der Overtime in Unterzahl den erlösenden Siegtreffer erzielte.

Zuvor hatte Shaun Lalonde die Hausherren in der 14. Minute in Führung gebracht, für Wolfsburg glich Jeremy Dehner (25.) aus. "Es wird eine lange Serie, das bedeutet gar nichts", sagte Wolfsburgs Verteidiger Björn Krupp nach dem Spiel.

Überragender Plachta trifft vier Mal für Mannheim

Bei Adler Mannheim zeigte Matthias Plachta eine überragende Leistung. Der Stürmer erzielte beim 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) n.V. gegen die Eisbären Berlin alle vier Treffer für den Gastgeber.

Der Hauptrundenzweite aus Mannheim stand vor 10.889 Zuschauern lange vor dem Rand einer Niederlage. Erst vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit glich Matthias Plachta zum 3:3 aus und erzwang damit die Verlängerung. Nur 20 Sekunden nach Wiederbeginn machte er den Auftaktsieg perfekt.