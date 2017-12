Bill Stewart ist einem nicht böse. Dass der Eishockey-Coach auch heute noch regelmäßig auf die kuriosen Vorfälle des Jahres 2001 angesprochen wird, stört den neuen Trainer der Adler Mannheim nicht. "Das ist lange her. Ich will danach beurteilt werden, wer und wie ich aktuell bin" , sagt der 60-Jährige. Er habe sich geändert.

Schlägerei und Schwächeanfall

Die Ausfälle des Kanadiers sind legendär. Im Play-off-Viertelfinale zwischen Mannheim und den Berlin Capitals geriet er mit dem damaligen Berliner Coach Pavel Gross aneinander. Stewart erlitt Gesichtsverletzungen, Gross eine Platzwunde, die Polizei musste einschreiten, und am Ende beschäftigte sich sogar die Staatsanwaltschaft mit der Schlägerei.

Im letzten Spiel der Finalserie 2001 gegen die München Barons hatte Mannheims Topspieler Jan Alston Probleme mit seinem Schuhwerk. Stewart täuschte einen Schwächeanfall vor, die Partie wurde unterbrochen und Alston hatte Zeit, seine Kufen zu schleifen. "Manchmal braucht man auch mal eine unkonventionelle Auszeit. Das war ein spontaner Einfall, er war nötig" , sagte der Trainer später.

Spieler über die Grenze geschmuggelt

Der gilt zudem als cholerisch. Nach einer Niederlage schloss er seine Schützlinge bis 5.00 Uhr morgens in die Kabine zur "Taktikschulung" ein. Der Höhepunkt der Auswüchse war gleichzeitig das Ende seiner ersten Amtszeit in Mannheim: Als Stewart im Anschluss an eine Pleite eine Bierflasche durch die Frontscheibe des Teambusses warf, war das Maß für die Verantwortlichen voll. Für all das bekam er Spitznamen wie "Kill Bill" oder "Psycho Bill" verpasst.

Zuvor schon hatte er Ärger in den USA gehabt. Als Angestellter der Barrie Colts in der kanadischen Ontario Hockey League versuchte Stewart im Jahr 2000, einen ukrainischen Spieler ohne gültige Papiere im Kofferraum des Mannschaftsbusses ins Land zu schmuggeln. Stewart wurde erwischt und durfte sechs Jahre nicht in die USA einreisen.

Meister 2001

Den Mannheimer bleibt freilich vor allem in Erinnerung, dass Stewart den Klub in jenem chaotischen Jahr 2001 zur Meisterschaft führte. Wohl auch deshalb wurde er nun auserkoren, das Team aus der Krise zu führen. Nach 28 Spielen stehen die Adler auf Rang sieben der Tabelle in der DEL. Nur die besten sechs Teams der Hauptrunde kommen in die Play-offs.

Am Montag (04.12.17) reagierten die Mannheimer radikal. Sie stellten die komplette sportliche Führung frei. Cheftrainer Sean Simpson und Co-Trainer Colin Müller mussten genauso gehen wie der langjährige Manager Teal Fowler.

Erfolglos in Straubing

Stewart ist in der Tat ruhiger geworden, Scharmützel blieben zuletzt aus. Geblieben ist der Erfolgshunger. "Zweiter werden ist wie seine Schwester küssen" , hat er einmal gesagt. Dennoch kommt die Personalie überraschend. Denn Stewart war bis Oktober noch Trainer der Straubing Tigers. Bei den Niederbayern hatte er keinen Erfolg, das Team rutschte bis auf den letzten Tabellenplatz ab, Stewart wurde entlassen.

"Der richtige Mann"

Die Adler setzen vor allem auf seine Erfahrung. Stewart kennt die DEL. Abgesehen von Mannheim und Straubing stand er auch schon in Krefeld, Hamburg und Köln an der Linie. Jetzt erhielt er einen Vertrag bis Saisonende. Ex-NHL-Profi Jochen Hecht bleibt Co-Trainer in Mannheim. "Für unsere Situation ist er der richtige Mann" , sagt Mannheims Geschäftsführer Daniel Hopp im Mannheimer Morgen über Stewart: "Wir wollen jetzt wieder ins Rollen kommen."

red/sid/dpa | Stand: 05.12.2017, 11:30